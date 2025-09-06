szeptember 6., szombat

Találkozó

Hegyi doktor - Ágh Péter és családja szelfizett - fotó

A Hegyi doktor közönségtalálkozóján a szelfikört nyilván mi sem hagyhattuk ki - tette közzé Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője a közösségi oldalán

Forrás:  Facebook/Ágh Péter

A hegyi doktor - Újra rendel

Izgalom, várakozás és egy megható találkozás. A Hegyi doktort őszintén meglepte, hogy mennyi rajongója van Magyarországon. Az pedig még inkább, hogy két igazán különleges ember is ellátogatott hozzá, persze nem üres kézzel. A Sztárban Sztár új évadának csillaga, Hans Sigl megérkezett Budapestre és exkluzív interjút adott a Tények Plusznak.

 

