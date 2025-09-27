szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

szeptember 27., szombat
Isten éltesse Horváth Ákost! - Ma ünnepli születésnapját a szombathelyi színész

Már most elözönlötték a Weöres Sándor Színház színművészének közösségi oldalát a gratulációk. Azokhoz most mi is csatlakozunk: Isten éltesse Horváth Ákost, aki éppen tegnap hősies cselekedetével került reflektorfénybe a színház falain kívül is.

Mint arról csütörtökön beszámoltunk szörnyű támadás történt Szombathelyen a Paragvári utcai boltnál. Az élelmiszerüzletben tetten értek az eladók két férfit, akik fizetés nélkül akartak néhány termékkel távozni az üzletből. Az üzletvezető nő azonban útjukat állta, s kérte őket, hogy adják vissza az ellopott termékeket. A két férfi ennek nem tett eleget, hanem a nőt fellökve távozott a boltból. A történteket látta egy vásárló, aki azonnal a fellökött nő segítségére sietett. A két tolvaj ettől teljesen "elvesztette a fejét" és ütni-verni kezdték a férfit. Ezt még akkor sem hagyták abba, amikor a férfi már képtelen volt védekezni. A súlyosan sérült és erősen vérző, félig eszméletlen férfit az üzlet előtti járdán hagyták a földön, majd távoztak. Az már pénteken derült ki, hogy a hősként viselkedő férfi a Weöres Sándor Színház színművésze, Horváth Ákos volt. 

Horváth Ákos
Isten éltesse Horváth Ákost, a Weöres Sándor Színház színművészét!
Fotó: VN-archív/Szendi Péter

A rendőrség pénteken adott ki közleményt az ügyben: "Az elkövető többször bántalmazta az üzletben és az utcán is a nőket védeni próbáló férfit, aki ennek során megsérült. Ezután egy, az utcán, a rablóval egy társaságban tartózkodó 38 éves férfi belerúgott a már földön ülő, erősen vérző sértettbe.

A rendőrök elfogták a két férfit, és előállították őket a kapitányságra. A 38 évest garázdaság vétség, míg a 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását" - írták.

Horváth Ákost hősként ünneplik

A Weöres Sándor Színház pénteken közleményben tudatta, hogy Horváth Ákost érte a súlyos támadás a Paragvári utcában. 

Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben.  Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül - olvasható a közleményben.

A szombathelyi színész szeptember 27-én, vagyis ma ünnepli születésnapját, 57 éves lett: ezúton is gratulálunk neki, Isten éltesse sokáig! 

Augusztusban podcastunk vendége is volt, a vele készített interjút itt hallgathatja meg. 

