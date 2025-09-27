Isten éltesse Horváth Ákost! - Ma ünnepli születésnapját a szombathelyi színész

Mint arról csütörtökön beszámoltunk szörnyű támadás történt Szombathelyen a Paragvári utcai boltnál. Az élelmiszerüzletben tetten értek az eladók két férfit, akik fizetés nélkül akartak néhány termékkel távozni az üzletből. Az üzletvezető nő azonban útjukat állta, s kérte őket, hogy adják vissza az ellopott termékeket. A két férfi ennek nem tett eleget, hanem a nőt fellökve távozott a boltból. A történteket látta egy vásárló, aki azonnal a fellökött nő segítségére sietett. A két tolvaj ettől teljesen "elvesztette a fejét" és ütni-verni kezdték a férfit. Ezt még akkor sem hagyták abba, amikor a férfi már képtelen volt védekezni. A súlyosan sérült és erősen vérző, félig eszméletlen férfit az üzlet előtti járdán hagyták a földön, majd távoztak. Az már pénteken derült ki, hogy a hősként viselkedő férfi a Weöres Sándor Színház színművésze, Horváth Ákos volt.

Isten éltesse Horváth Ákost, a Weöres Sándor Színház színművészét!

Fotó: VN-archív/Szendi Péter

A rendőrség pénteken adott ki közleményt az ügyben: "Az elkövető többször bántalmazta az üzletben és az utcán is a nőket védeni próbáló férfit, aki ennek során megsérült. Ezután egy, az utcán, a rablóval egy társaságban tartózkodó 38 éves férfi belerúgott a már földön ülő, erősen vérző sértettbe.

A rendőrök elfogták a két férfit, és előállították őket a kapitányságra. A 38 évest garázdaság vétség, míg a 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását" - írták.