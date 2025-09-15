Híres látogató járt Borbás Marcsi őrségi kertjében - videó

Többször is írtunk már Borbás Marcsi, Prima Primissima díjas magyar televíziós műsorvezető-szerkesztő varázslatos őrségi kertjéről, amelyben rendszeresen megfordultak különböző magyar hírességek is. Ezúttal nem más, mint a Hunyadi sorozat főszereplője, Kádár L Gellért látogatta meg a mesebeli csodakertet.

Forrás: Facebook/Borbás Marcsi

Mint a bejegyzésből kiderül, Kádár L. Gellért is imádja a természetet és a kertből szedett friss gyümölcsöket, zöldségeket. Borbás Marcsi és a színész jót beszélgettek biokertészkedésről és praktikákat is megosztottak egymással, persze, közben szüreteltek is néhány finomságot.