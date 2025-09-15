szeptember 15., hétfő

Nem akárki jött hozzá

29 perce

Híres látogató járt Borbás Marcsi őrségi kertjében - videó

Címkék#hunyadi sorozat#Kádár L. Gellért#Borbás Marcsi

Nem hinnéd, kinek mutatta meg a jól ismert csodakertet.

Vaol.hu

Többször is írtunk már Borbás Marcsi, Prima Primissima díjas magyar televíziós műsorvezető-szerkesztő varázslatos őrségi kertjéről, amelyben rendszeresen megfordultak különböző magyar hírességek is. Ezúttal nem más, mint a Hunyadi sorozat főszereplője, Kádár L Gellért látogatta meg a mesebeli csodakertet.

Kádár L Gellért
Forrás: Facebook/Borbás Marcsi

Mint a bejegyzésből kiderül, Kádár L. Gellért is imádja a természetet és a kertből szedett friss gyümölcsöket, zöldségeket. Borbás Marcsi és a színész jót beszélgettek biokertészkedésről és praktikákat is megosztottak egymással, persze, közben szüreteltek is néhány finomságot.

