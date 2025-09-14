Videók: így kápráztatta el a közönséget Kapu Tibor a Bagossy-koncerten

Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban tartott Bagossy Brothers Company-koncerten. A színpadon ugyanis gitárral csatlakozott az együtteshez Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor is.

Kapu Tibor ezúttal a Bagossy Brothers Company koncertjén alkotott maradandót

Forrás: MW-archív

Kapu Tibor a gitárral is remekül bánik:

Mint az Origo írja, a különleges produkcióról a Hunor Program is beszámolt: egy TikTok-videót osztottak meg, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elmondott: „Visszajött!”. A közönség pedig hatalmas üdvrivalgással fogadta.

Kapu Tibor rögtönzött fizikaelőadása a színpadon:

Kapu Tibor egy nem akármilyen felvezetéssel kezdte el a gitározást, előjött belőle a kutatóűrhajós a színpadon is, amit a közönség soraiból többen is videóra vettek. A reakciók alapján elmondható, hogy nagyon értékelték a produkció ezen részét is.