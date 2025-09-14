2 órája
Videók: így kápráztatta el a közönséget Kapu Tibor a Bagossy-koncerten
Nagyon úgy tűnik, hogy Kapu Tibor nem csak az űrkutatásban jeleskedik, de a gitárral is remekül bánik. Rögtönzött bemutatót tartott a Bagossy Brothers Company koncertjén.
Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban tartott Bagossy Brothers Company-koncerten. A színpadon ugyanis gitárral csatlakozott az együtteshez Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor is.
Kapu Tibor a gitárral is remekül bánik:
Mint az Origo írja, a különleges produkcióról a Hunor Program is beszámolt: egy TikTok-videót osztottak meg, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elmondott: „Visszajött!”. A közönség pedig hatalmas üdvrivalgással fogadta.
Kapu Tibor rögtönzött fizikaelőadása a színpadon:
Kapu Tibor egy nem akármilyen felvezetéssel kezdte el a gitározást, előjött belőle a kutatóűrhajós a színpadon is, amit a közönség soraiból többen is videóra vettek. A reakciók alapján elmondható, hogy nagyon értékelték a produkció ezen részét is.