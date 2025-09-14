szeptember 14., vasárnap

A zene mindenkié

2 órája

Videók: így kápráztatta el a közönséget Kapu Tibor a Bagossy-koncerten

Címkék#Kapu Tibor#űrhajós#videó#Bagossy Brothers Company

Nagyon úgy tűnik, hogy Kapu Tibor nem csak az űrkutatásban jeleskedik, de a gitárral is remekül bánik. Rögtönzött bemutatót tartott a Bagossy Brothers Company koncertjén.

Igazi meglepetés várta a rajongókat a Budapest Parkban tartott Bagossy Brothers Company-koncerten. A színpadon ugyanis gitárral csatlakozott az együtteshez Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor is. 

kapu tibor
Kapu Tibor ezúttal a Bagossy Brothers Company koncertjén alkotott maradandót
Forrás: MW-archív

Kapu Tibor a gitárral is remekül bánik:

Mint az Origo írja, a különleges produkcióról a Hunor Program is beszámolt: egy TikTok-videót osztottak meg, amelyen a zenekar a Visszajövök című dalt adja elő, a felirat pedig mindent elmondott: „Visszajött!”. A közönség pedig hatalmas üdvrivalgással fogadta. 

@hunor_program 👨🏽‍🚀 Visszajött! #fyp #KapuTibor #bagossybrotherscompany #budapestpark ♬ eredeti hang - HUNOR - Magyar Űrhajós Program

Kapu Tibor rögtönzött fizikaelőadása a színpadon:

Kapu Tibor egy nem akármilyen felvezetéssel kezdte el a gitározást, előjött belőle a kutatóűrhajós a színpadon is, amit a közönség soraiból többen is videóra vettek. A reakciók alapján elmondható, hogy nagyon értékelték a produkció ezen részét is. 

@keresztes.ferenc Fantasztikus élményt kaput am ma a lányommal! Köszönöm Bagossy Brothers, köszönöm Kapu Tibor, köszönöm Budapest Park #KapuTibor #bagossybrotherscompany #budapestpark #hidegrázás ♬ eredeti hang - Feri és Málna cica

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
