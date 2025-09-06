Kapu Tibor rajong a mémekért? A vasi Hide the Pain Harolddal fotózkodott

Kapu Tibor szülővárosában, Nyíregyházán tartott előadást tartalékos űrhajóstársával, Cserényi Gyulával. A közönség soraiban egy világhírű vendég is feltűnt: a kőszegi születésű Arató András, vagyis Hide the Pain Harold. A magyar űrhajós természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös fotót készítsen a mémek élő klasszikusával – a képet pedig máris imádják a rajongók.

Cserényi Gyula tartalékos űrhajós, Arató András és Kapu Tibor Nyíregyházán

Forrás: Kapu Tibor FB oldal

Kapu Tibor a vasi mémlegendával pózol

Az eseményen Kapu Tibor és Cselényi Gyula a HUNOR Magyar Űrhajós Program kulisszáiról és az űrutazás tapasztalatairól meséltek, majd dedikáltak és fotózkodtak is a résztvevőkkel. Itt tűnt fel a kőszegi Arató András, akivel közös fotót is készítettek az űrhajósok.

"Ha Harold mosolyog, mi is mosolygunk!" - kommentálta a közös fotót Kapu Tibor.

A második magyar űrhajós június 25-én indult a Dragon űrhajóval a Nemzetközi Űrállomásra, és azóta is hatalmas figyelem övezi minden szereplését - mi is többször írtunk róla. Most pedig bebizonyosodott: a világsztár mémeknek ő sem tud ellenállni.