Nagy mosolyok

Kapu Tibor rajong a mémekért? A vasi Hide the Pain Harolddal fotózkodott

Címkék#Hide the Pain Harold#Kapu Tibor#Cserényi Gyula#HUNOR Magyar Űrhajós Program

A magyar űrhajós Nyíregyházán tartott előadást Cserényi Gyulával, ahol felbukkant egy érdekes vendég, a világhírű vasi mémlegenda, Hide the Pain Harold adta. Kapu Tibor természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös fotót készítsen Arató Andrással.

Cserényi Gyula tartalékos űrhajós, Arató András és Kapu Tibor Nyíregyházán

Forrás: Kapu Tibor FB oldal

Kapu Tibor szülővárosában, Nyíregyházán tartott előadást tartalékos űrhajóstársával, Cserényi Gyulával. A közönség soraiban egy világhírű vendég is feltűnt: a kőszegi születésű Arató András, vagyis Hide the Pain Harold. A magyar űrhajós természetesen nem hagyta ki a lehetőséget, hogy közös fotót készítsen a mémek élő klasszikusával – a képet pedig máris imádják a rajongók.

Kapu Tibor a vasi mémlegendával pózol

Az eseményen Kapu Tibor és Cselényi Gyula a HUNOR Magyar Űrhajós Program kulisszáiról és az űrutazás tapasztalatairól meséltek, majd dedikáltak és fotózkodtak is a résztvevőkkel. Itt tűnt fel a kőszegi Arató András, akivel közös fotót is készítettek az űrhajósok. 

"Ha Harold mosolyog, mi is mosolygunk!" - kommentálta a közös fotót Kapu Tibor. 

A második magyar űrhajós június 25-én indult a Dragon űrhajóval a Nemzetközi Űrállomásra, és azóta is hatalmas figyelem övezi minden szereplését - mi is többször írtunk róla. Most pedig bebizonyosodott: a világsztár mémeknek ő sem tud ellenállni.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
