Kapu Tibor felrobbantotta a színpadot, Tankcsapda slágerrel lepte meg a közönséget - videó
Ismert, hogy a második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor nem csak tudományos pályafutásáról, de zenei karrierjéről is ismert.
Kapu Tibor Tankcsapda dallal lepte meg a debreceni közönséget
Ezúttal pedig a yoUDay rendezvény meglepetés vendége volt a debreceni Nagyerdei Stadionban - számolt be róla társportálunk, a haon.hu. A látványos show-t ígérő tanévnyitón idén is közel 20 ezer érdeklődő bulizhatott együtt a helyszínen a sztárvendégek és neves zenekarok előadásain. Ide érkezett meglepetésként az idei évben a Nemzetközi Űrállomásról a Crew Dragon csapat tagjaként nemrégiben hazatért magyar űrhajós. Kapu Tibor különleges produkcióval is készült a debreceni közönségnek, a város legendás zenekarától, a Tankcsapdától adott elő egy dalt.
Kapu Tibor zenét is vitt a világűrbe, egy magyar együttest világhírűvé tett
Kapu Tibor előadásában IDE kattintva hallgatható meg az Ez az a ház!
