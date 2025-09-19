szeptember 19., péntek

Ez az a ház

31 perce

Kapu Tibor felrobbantotta a színpadot, Tankcsapda slágerrel lepte meg a közönséget - videó

Címkék#Kapu Tibor Tankcsapda#YoUDay#rendezvény

Ismert, hogy a második magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor nem csak tudományos pályafutásáról, de zenei karrierjéről is ismert.

Forrás: haon.hu

Kapu Tibor Tankcsapda dallal lepte meg a debreceni közönséget

Ezúttal pedig a yoUDay rendezvény meglepetés vendége volt a debreceni Nagyerdei Stadionban - számolt be róla társportálunk, a haon.hu. A látványos show-t ígérő tanévnyitón idén is közel 20 ezer érdeklődő bulizhatott együtt a helyszínen a sztárvendégek és neves zenekarok előadásain. Ide érkezett meglepetésként az idei évben a Nemzetközi Űrállomásról a Crew Dragon csapat tagjaként nemrégiben hazatért magyar űrhajós. Kapu Tibor különleges produkcióval is készült a debreceni közönségnek, a város legendás zenekarától, a Tankcsapdától adott elő egy dalt.

Kapu Tibor előadásában IDE kattintva hallgatható meg az Ez az a ház!

Nem kell Debrecenig menni egy jó koncertért

Nem kell Debrecenig menni egy jó koncertért

A hétvégén sincs hiány izgalmas programokból Vas megyében, legyen szó akár szüreti mulatságról, akár kulturális eseményről.

 

