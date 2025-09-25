Legendák találkozása
55 perce
Olimpiai bajnok sportoló volt Király Gábor vendége - közös fotó is készült
Két legendás sportoló találkozása Szombathelyen.
Király Gábor hivatalos közösségi oldalán arról számolt be, hogy nem akárki volt a 108-szoros válogatott egykori kapushoz köthető Király Park Hotel vendége, Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó szállt meg Szombathelyen. Közös fotó is készült a két legendás sportolóról.
Illusztris vendég Király Gábornál
- A szombathelyi Király Park Hotel vendége volt Dr. Hegedűs Csaba birkózó olimpiai bajnok, aki az 1972-es müncheni olimpián a magyar olimpiai csapat történetének 100. aranyérmét szerezte. Nagy öröm volt újra találkozni a sportpályafutását Szombathelyen kezdő sportolóval, későbbi sportvezetővel - olvasható Király Gábor bejegyzésében.
