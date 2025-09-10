szeptember 10., szerda

Bulvár

1 órája

Kocsis Korinna is a hazai divatvilág nagy eseményén ünnepelt

Címkék#Kocsis Korinna#BCEFW#Demeter Richárd#ViktoriaVarga#Varga Viktória#Budapest Central European Fashion Week

A Budapest Central European Fashion Week idén is számos ismert arcot vonzott a bemutatókra. A rendezvényen ott volt Kocsis Korinna vasi szépségkirálynő, modell is.

Vaol.hu

A hazai divatvilág egyik legnagyobb eseményén, a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW) Kocsis Korinna is részt vett, és a közösségi oldalán számolt be élményeiről. A szépségkirálynőből lett modell Varga Viktória (ViktoriaVarga) és Demeter Richárd bemutatóin vett részt, ahol első kézből láthatta a tervezők legújabb kollekcióit.

Kocsis Korinna a Fashion Week két divatbemutatóján is jár
Kocsis Korinna a Fashion Week két divatbemutatóján is jár
Forrás: Facebook/Kocsis Korinna

Kocsis Korinna is ott volt a Budapest Central European Fashion Weeken

A posztjában háláját fejezte ki a meghívásért: 

Köszönöm a meghívást Budapest Central European Fashion Week! Gratulálok Viktoria Varga, Richárd Demeter!

 – írta, mellé pedig lelkes hangulatjeleket is csatolt.

A BCEFW évről évre a magyar divatélet egyik központi eseménye, ahol tervezők, modellek és közéleti szereplők találkoznak, hogy együtt ünnepeljék a kreativitást és a stílust.

 

