Kocsis Korinna is a hazai divatvilág nagy eseményén ünnepelt
A Budapest Central European Fashion Week idén is számos ismert arcot vonzott a bemutatókra. A rendezvényen ott volt Kocsis Korinna vasi szépségkirálynő, modell is.
A hazai divatvilág egyik legnagyobb eseményén, a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW) Kocsis Korinna is részt vett, és a közösségi oldalán számolt be élményeiről. A szépségkirálynőből lett modell Varga Viktória (ViktoriaVarga) és Demeter Richárd bemutatóin vett részt, ahol első kézből láthatta a tervezők legújabb kollekcióit.
Kocsis Korinna is ott volt a Budapest Central European Fashion Weeken
A posztjában háláját fejezte ki a meghívásért:
Köszönöm a meghívást Budapest Central European Fashion Week! Gratulálok Viktoria Varga, Richárd Demeter!
– írta, mellé pedig lelkes hangulatjeleket is csatolt.
A BCEFW évről évre a magyar divatélet egyik központi eseménye, ahol tervezők, modellek és közéleti szereplők találkoznak, hogy együtt ünnepeljék a kreativitást és a stílust.