Francia Riviéra szívéből

16 perce

Kocsis Korinna a francia filmfesztivál városában pihent meg - fotó

Címkék#Kocsis Korinna#Riviéra#Cannes

A francia Riviéra szívéből, Cannes-ból jelentkezett be a napokban a jákfai származású szépségkirálynő. Kávéja mellett ülve, pöttyös ruhában osztott meg elegáns pillanatot Kocsis Korinna.

Polgár Patrícia

Kocsis Korinna ismét bebizonyította, hogy természetes eleganciájával és stílusérzékével könnyedén magára vonja a figyelmet. A jákfai származású szépségkirálynő ezúttal Cannes-ból posztolt egy fotót, amelyen egy pöttyös ruhában ül kávéja mellett, és sugárzó egyszerűséggel hódítja meg követőit.

Kocsis Korinna ezúttal Cannes-ban pihent
Forrás: Facebook/Kocsis Korinna

Így hódított Kocsis Korinna Cannes-ban

A francia Riviéra egyik legismertebb városából érkező kép nem csupán egy pillanatot rögzít, hanem hangulatot is közvetít: a filmfesztiválokról híres utcáin a magyar szépség egy csésze kávé mellett mutatta meg, hogyan lehet egy nő igazán kifinomult és figyelemfelkeltő.

 

