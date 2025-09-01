Kocsis Korinna a francia filmfesztivál városában pihent meg - fotó

Kocsis Korinna ismét bebizonyította, hogy természetes eleganciájával és stílusérzékével könnyedén magára vonja a figyelmet. A jákfai származású szépségkirálynő ezúttal Cannes-ból posztolt egy fotót, amelyen egy pöttyös ruhában ül kávéja mellett, és sugárzó egyszerűséggel hódítja meg követőit.

Kocsis Korinna ezúttal Cannes-ban pihent

Forrás: Facebook/Kocsis Korinna

Így hódított Kocsis Korinna Cannes-ban

A francia Riviéra egyik legismertebb városából érkező kép nem csupán egy pillanatot rögzít, hanem hangulatot is közvetít: a filmfesztiválokról híres utcáin a magyar szépség egy csésze kávé mellett mutatta meg, hogyan lehet egy nő igazán kifinomult és figyelemfelkeltő.