Kocsis Korinna Cannes után Mallorcán töltődik fel

Kocsis Korinna a közelmúltban a francia Riviérán, a híres cannes-i filmfesztivál környékén mutatkozott, most pedig Mallorcán tölti szabadidejét. A szépségkirálynő nem csupán a pálmafás tengerpartokat élvezte, hanem kisfiával és közeli barátaival motorcsónakon is kirándult a Baleár-szigetek legnépszerűbb részén.

Kocsis Korinna ezúttal a spanyol partoknál pihen

Fotó: Facebook/Kocsis Korinna

Motorcsónakázással töltődött fel Kocsis Korinna

A közösségi médiában megosztott képei alapján látszik, hogy Korinna igazi mediterrán hangulatban kapcsolódik ki.

Mallorca nem véletlenül vonzza évről évre a hírességeket és turistákat: kristálytiszta öblei, hangulatos kikötői és pezsgő éjszakai élete mindenki számára kínál valami különlegeset.