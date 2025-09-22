1 órája
Kocsis Korinna Cannes után Mallorcán töltődik fel
Nemrégiben Cannes-ban járt, most pedig Mallorcán élvezi a mediterrán napsütést. Kocsis Korinna kisfiával és barátaival hajókázott a spanyol sziget partjainál.
Kocsis Korinna a közelmúltban a francia Riviérán, a híres cannes-i filmfesztivál környékén mutatkozott, most pedig Mallorcán tölti szabadidejét. A szépségkirálynő nem csupán a pálmafás tengerpartokat élvezte, hanem kisfiával és közeli barátaival motorcsónakon is kirándult a Baleár-szigetek legnépszerűbb részén.
Motorcsónakázással töltődött fel Kocsis Korinna
A közösségi médiában megosztott képei alapján látszik, hogy Korinna igazi mediterrán hangulatban kapcsolódik ki.
Mallorca nem véletlenül vonzza évről évre a hírességeket és turistákat: kristálytiszta öblei, hangulatos kikötői és pezsgő éjszakai élete mindenki számára kínál valami különlegeset.