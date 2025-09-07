29 perce
Gyász! Elhunyt Koós Boglárka
Korábban arról arról adtunk hírt, hogy borzalom, ami történt: a Budaörsi Latinovits Színház egyik fiatal színésznője, Koós Boglárka öngyilkosságot kísérelt meg.
A Bors szűkszavúan annyit közölt vasárnap délelőtt, hogy "nemrég jelentették be a tragikus hírt, hogy elhunyt Koós Boglárka."
