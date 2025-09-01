Ilyen jóképű volt a fiatal Korda György: retró fotókon a világrekordra készülő sztár

Korda György táncdalénekest nincs olyan ember, aki ne ismerné az országban. Mindenki Gyuri bácsija évtizedek óta tapossa a színpadot ás varázsol mindenhol fergeteges hangulatot énekhangjával. Ha csak annyit mondunk, hogy Reptér, akkor már azonnal dúdolja és énekli mindenki a klasszikus nótát, amit nem lehet nem szeretni. Korda György olyan karriernek örvendhet, amelyre még a legnagyobb világsztárok sem voltak képesek eddig.

Korda György olyat tudhat a magáénak, amelyet a legnagyobb világsztárok sem a szakmában

Dorogon kezdődött Korda György karrierje

A szeretett énekes már 1958 óta áll a színpadon, vagyis már több mint 68 éve. Ez a szám elképesztő és egyben páratlan is. Az énekesnek minden joga meg van arra, hogy a neve szerepeljen a Guinness Rekordok Könyve egyik oldalán. Hogy pontosan miért is? Korda György 1958-ban, 19 éves korában egy dorogi szilveszteri bulin kapta első hivatalos fellépési lehetőségét. Gyuri bácsi a Metropolnak elmondta:

Könnyűzenében még soha senki nem állt hetven éven át a színpadon

Ettől pedig már nem is áll olyan messze az ikonikus énekes, akinek már csupán csak két év színpadon töltött idő kell ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Korda György azt is elmondta, hogy ő és Balázs Klári megállás nélkül benne vannak a fellépések sűrűjében, nem tartottak soha búcsúkoncertet és pihenőt sem az elmúlt évtizedekben.

Korda Gyuri bácsi terve tehát az, hogy még legalább két évig a színpadon állhason és elérje a bűvös hetvenes számot. A ChatGPT-t hívtuk segítségül, hogy gyűjtse listába azokat a zenész világsztárokat, akik a leghosszabb ideje koncerteznek és szolgálják ki közönségüket. Azt mondanunk sem kell, hogy olyan hosszú ideje tartó karriert nem találtunk, mint Korda Györgyé.

Énekesek elképesztő karrierrel

Bob Dylan amerikai énekes-dalszerző karrierje az 1960-as években kezdődött és még a mai napig is fellép.

A 83 éves amerikai énekes Paul Simons szintén a '60-as években kezdte az éneklést és még máig vállal fellépéseket.

A szintén 83 éves amerikai énekes és színésznő, Barbra Streisand szintén szép karriert mondhat eddig a magáénak. Ő is az 1960-as években kezdte karrierjét, amely még most is tart.

Neil Diamond amerikai énekes-dalszerző is a '60-as években robbant be.

A The Rolling Stones énekesét, Mick Jaggert talán senkinek nem kell bemutatni. A '60-as évek közepétől tart az ő évtizedeken átívelő karrierje.

Sokak kedvence, a most 78 éves Elton John a '60-as évek végén robbant be, azóta imádja a világ.

Vasban is imádják Korda Györgyöt és Balázs Klárit

A Korda házaspárt nem lehet nem szeretni, ezzel Vasban is így van mindenki. Tavaly Szombathelyen lépett fel Korda György és Balázs Klári, ahol többek között óriási szeretettel, tortával és pezsgővel is köszöntötték a párost. Gyuri bácsi és Klárika akkor egy szívüknek kedves történetet is elmesélt arról, hogy 45 évvel ezelőtt mért lett számukra nagyon kedves és fontos helyszín Szombathely.