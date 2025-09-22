Játékra fel!
2 órája
Kvíz: Mesék, amiken felnőttünk - Itt retro magyar rajzfilm tudásteszt
Most próbára teheted tudásodat a legendás magyar mesék világából!
Kvíz - ezúttal rajzfilmekkel készültünk. Emlékszel még Mekk mester ügyetlen próbálkozásaira, a kíváncsi Vízipók kalandjaira, a Kockásfülű nyúl ugrándozásaira vagy Pom Pom és Picur barátságára? Most próbára teheted tudásodat a legendás magyar mesék világából!
Itt a kvíz:
1.
Melyik rajzfilmben szerepel a „Böbe baba” és „Cica”?
2.
Ki meséli el a történeteket a „Vízipók-csodapók” rajzfilmben?
3.
Mekk mester minden mesterséghez ért, de hogyan végződnek a munkái?
4.
Melyik városban él a „Kockásfülű nyúl”?
5.
Ki Pom Pom állandó társa a mesékben?
Akár minden kérdésre helyesen válaszoltál, akár csak nosztalgiáztál egy jót, egy biztos: a magyar rajzfilmek varázslata ma is mosolyt csal az arcunkra.
Köszönjük, hogy velünk játszottál — és ne feledd: a mesék világa mindig újra felfedezésre vár!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre