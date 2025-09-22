szeptember 23., kedd

Játékra fel!

12 órája

Kvíz: Mesék, amiken felnőttünk - Itt retro magyar rajzfilm tudásteszt

Most próbára teheted tudásodat a legendás magyar mesék világából!

Vaol.hu

Kvíz - ezúttal rajzfilmekkel készültünk. Emlékszel még Mekk mester ügyetlen próbálkozásaira, a kíváncsi Vízipók kalandjaira, a Kockásfülű nyúl ugrándozásaira vagy Pom Pom és Picur barátságára? Most próbára teheted tudásodat a legendás magyar mesék világából!  

kvíz
Kvíz-  Mesék, amiken felnőttünk

Itt a kvíz:

1.
Melyik rajzfilmben szerepel a „Böbe baba” és „Cica”?
2.
Ki meséli el a történeteket a „Vízipók-csodapók” rajzfilmben?
3.
Mekk mester minden mesterséghez ért, de hogyan végződnek a munkái?
4.
Melyik városban él a „Kockásfülű nyúl”?
5.
Ki Pom Pom állandó társa a mesékben?

Akár minden kérdésre helyesen válaszoltál, akár csak nosztalgiáztál egy jót, egy biztos: a magyar rajzfilmek varázslata ma is mosolyt csal az arcunkra.
Köszönjük, hogy velünk játszottál — és ne feledd: a mesék világa mindig újra felfedezésre vár!

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
