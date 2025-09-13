szeptember 13., szombat

Party

36 perce

LL Junior mostantól havonta fellép a szombathelyi klubban – új bulisorozat indul!

Címkék#Szombathely#Palace#LL Junior

Forró bulihangulat, élő koncert és igazi retro sztárok – Szombathelyen új fejezet kezdődik a szórakozóhelyek életében. A szombathelyi klub grandiózus nyitóbuliján LL Junior robbantja be a táncteret!

Vaol.hu

Új korszak indul Szombathelyen: az egyik népszerű városi szórakozóhelyen a jövőben havonta országos sztárokkal, különleges bulisorozattal várja a szórakozni vágyókat - jelentették be közösségi oldalukon. A szeptember 20-ai nyitóestét nem más, mint LL Junior, az ország egyik legismertebb előadója indítja, aki élő zenekarával érkezik a vasi megyeszékhelyre.

LL Junior Szombathelyen!
LL Junior Szombathelyen!
Forrás: Facebook/L.L. Junior

LL Junior Szombathelyen!

A hangulatot a hely állandó rezidense, DJ Söri fokozza, de a szervezők ígérete szerint a szórakozóhely hétvégéi ezentúl minden hónapban tartogatnak valamilyen meglepetést. 

Ráadásul LL Junior 9 hónapon keresztül, hónapról hónapra visszatér majd egy-egy óriási bulival, elhozva Szombathelyre a Raggamoffin életérzést, így garantált a folyamatos pezsgés.

És ez még nem minden: a rezidens csapat mellett retro sztárfellépők is rendszeresen színpadra lépnek, így nemcsak a mostani fiataloknak, hanem a nosztalgiára vágyóknak is kedveskedik a hely.

 

