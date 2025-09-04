1 órája
Luxusbabakocsik: Kulcsár Edina aranybabája vs. Szoboszlai Dominik okosjárgánya – te sem hiszed az árukat!
Luxusbabakocsik: a sztárvilágban nemcsak a divat és a luxusautók, hanem a babakocsik is kiemelt figyelmet kaptak. Két ismert magyar pár, Kulcsár Edina és G.w.M, valamint Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka, nemcsak a legújabb trendeknek megfelelően öltözködnek, hanem gyermekeik számára is a legmodernebb és legdrágább babakocsikat választották.
Luxusbabakocsik a sztárvilágból: Kulcsár Edina és Szoboszlai Dominik kislányának járgánya
Kulcsár Edina babakocsija
2023 májusában került bemutatásra a híresség arany-fehér babakocsija. Az ára több mint 600 ezer forint, és a pár szerint ez a luxusbabakocsi „ékszerdobozként” szolgál a születendő gyermeküknek. A közösségi médiában vegyes reakciókat váltott ki: sokan irigykedtek, mások kritizálták a drága választást.
Szoboszlai Dominik babakocsija
2025 szeptemberében a pár új, high-tech babakocsit mutatott be. A fekete-rosegold elektromos babakocsi terepen is használható, ringató funkcióval rendelkezik, és az ára 463–865 ezer forint között mozog. A közönség pozitívan fogadta a modern járgányt, ami a praktikum és a stílus tökéletes kombinációja.
Összehasonlítás:
|Tulajdonság
|Kulcsár Edina babakocsi
|Szoboszlai Dominik babakocsi
|Szín
|Arany és fehér
|Fekete és rosegold
|Ár
|600+ ezer Ft
|463–865 ezer Ft
|Funkció
|Luxus, figyelemfelkeltő
|Elektromos, terepen is használható, ringató
|Stílus
|Elegáns, luxus
|Modern, high-tech
|Közösségi visszajelzés
|Vegyes, kritika is volt
|Pozitív, érdeklődő
A magyar hírességek babakocsija nem csak sétára való eszköz, hanem státusszimbólum is. Kulcsár Edina a luxust és a feltűnő stílust választotta, míg Szoboszlai Dominik a high-tech és praktikus funkciókat részesítette előnyben. Egy biztos: ezek a babakocsik mindenkit lenyűgöznek!