Luxuskényelem a sztároknál

Luxusbabakocsik: Kulcsár Edina aranybabája vs. Szoboszlai Dominik okosjárgánya – te sem hiszed az árukat!

Luxusbabakocsi a sztároknál! Kulcsár Edina aranya és Szoboszlai Dominik okosjárgánya milliókat ér – te sem hiszed az árukat!

Luxusbabakocsik: a sztárvilágban nemcsak a divat és a luxusautók, hanem a babakocsik is kiemelt figyelmet kaptak. Két ismert magyar pár, Kulcsár Edina és G.w.M, valamint Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka, nemcsak a legújabb trendeknek megfelelően öltözködnek, hanem gyermekeik számára is a legmodernebb és legdrágább babakocsikat választották.

Luxusbabakocsik

Luxusbabakocsik a sztárvilágból: Kulcsár Edina és Szoboszlai Dominik kislányának járgánya

Kulcsár Edina babakocsija
2023 májusában került bemutatásra a híresség arany-fehér babakocsija. Az ára több mint 600 ezer forint, és a pár szerint ez a luxusbabakocsi „ékszerdobozként” szolgál a születendő gyermeküknek. A közösségi médiában vegyes reakciókat váltott ki: sokan irigykedtek, mások kritizálták a drága választást.

Kulcsár Edina a luxust és a feltűnő stílust választotta
Forrás:  Kulcsár Edina/Instagram

Szoboszlai Dominik babakocsija
2025 szeptemberében a pár új, high-tech babakocsit mutatott be. A fekete-rosegold elektromos babakocsi terepen is használható, ringató funkcióval rendelkezik, és az ára 463–865 ezer forint között mozog. A közönség pozitívan fogadta a modern járgányt, ami a praktikum és a stílus tökéletes kombinációja.

Összehasonlítás:

TulajdonságKulcsár Edina babakocsiSzoboszlai Dominik babakocsi
SzínArany és fehérFekete és rosegold
Ár600+ ezer Ft463–865 ezer Ft
FunkcióLuxus, figyelemfelkeltőElektromos, terepen is használható, ringató
StílusElegáns, luxusModern, high-tech
Közösségi visszajelzésVegyes, kritika is voltPozitív, érdeklődő

A magyar hírességek babakocsija nem csak sétára való eszköz, hanem státusszimbólum is. Kulcsár Edina a luxust és a feltűnő stílust választotta, míg Szoboszlai Dominik a high-tech és praktikus funkciókat részesítette előnyben. Egy biztos: ezek a babakocsik mindenkit lenyűgöznek!


 

 

