Miss Universe Hungary

Itt az új szépségkirálynő: Kenéz Nóra egy 21 éves vöröshajú lánynak adta át a koronáját

Megválasztották Magyarország új szépségkirálynőjét. Egy 21 éves gyönyörű, vörös hajú lány lett a legszebb. Dezsényi Kincsőnek a szombathelyi Kenéz Nóra adta át a koronát.

Augusztusban rendezték meg a Miss Universe Hungary 2025 elődöntője, ahol a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki. Közülük tízen jutottak be a szeptember 13-án megrendezett döntőbe. 

Miss Universe Hungary: a vasi kötődésű Stankovics Bea (egyik zsűritag) és az új győztes, Dezsényi Kincső
Miss Universe Hungary: a vasi kötődésű Stankovics Bea (egyik zsűritag) és az új győztes, Dezsényi Kincső
Dezsényi Kincsőt választották a Miss Universe Hungary győztesének 

A koronát végül a 21 éves Dezsényi Kincső nyerte el, akit különleges, vörös hajkoronája tesz igazán emlékezetessé. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén, amelyet novemberben Bangkokban tartanak. A koronát a szépségverseny előző győztese, a szombathelyi dr. Kenéz Nóra adta át. Az újdonsült szépségkirálynő, Dezsényi Kincső régóta modellkedik és gyógytornásznak tanul.

 

 

 

