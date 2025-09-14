Itt az új szépségkirálynő: Kenéz Nóra egy 21 éves vöröshajú lánynak adta át a koronáját

Augusztusban rendezték meg a Miss Universe Hungary 2025 elődöntője, ahol a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki. Közülük tízen jutottak be a szeptember 13-án megrendezett döntőbe.

Miss Universe Hungary: a vasi kötődésű Stankovics Bea (egyik zsűritag) és az új győztes, Dezsényi Kincső

Forrás: Instagram

Dezsényi Kincsőt választották a Miss Universe Hungary győztesének

A koronát végül a 21 éves Dezsényi Kincső nyerte el, akit különleges, vörös hajkoronája tesz igazán emlékezetessé. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén, amelyet novemberben Bangkokban tartanak. A koronát a szépségverseny előző győztese, a szombathelyi dr. Kenéz Nóra adta át. Az újdonsült szépségkirálynő, Dezsényi Kincső régóta modellkedik és gyógytornásznak tanul.