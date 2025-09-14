2 órája
Itt az új szépségkirálynő: Kenéz Nóra egy 21 éves vöröshajú lánynak adta át a koronáját
Megválasztották Magyarország új szépségkirálynőjét. Egy 21 éves gyönyörű, vörös hajú lány lett a legszebb. Dezsényi Kincsőnek a szombathelyi Kenéz Nóra adta át a koronát.
Augusztusban rendezték meg a Miss Universe Hungary 2025 elődöntője, ahol a szakmai zsűri idén is 12 versenyzőt választott ki. Közülük tízen jutottak be a szeptember 13-án megrendezett döntőbe.
Dezsényi Kincsőt választották a Miss Universe Hungary győztesének
A koronát végül a 21 éves Dezsényi Kincső nyerte el, akit különleges, vörös hajkoronája tesz igazán emlékezetessé. Ő képviseli majd Magyarországot a Miss Universe világdöntőjén, amelyet novemberben Bangkokban tartanak. A koronát a szépségverseny előző győztese, a szombathelyi dr. Kenéz Nóra adta át. Az újdonsült szépségkirálynő, Dezsényi Kincső régóta modellkedik és gyógytornásznak tanul.
Fotón a Miss Universe idei döntősei – közülük kerül ki a vasi szépségkirálynő, Kenéz Nóra utódja
Hoppá! A vasi szépségkirálynő is feltűnik a Farm VIP új évadában
Esküvője előtti utolsó percekben nyilatkozott nekünk a Miss Universe Hungary győztese - videóval!