Tündéri kislánnyal bővült a Kenéz család – keresztanya lett a vasi szépségkirálynő

Újabb örömteli fejezet íródott a vasi Kenéz család életében. Dr. Kenéz Nóra, a Miss Universe Hungary korábbi győztese és Vas vármegye egyik legismertebb szépsége különleges szerephez jutott: keresztanya lett. A hétvégén tartották húga első kislányának keresztelőjét, a vasi szépségkirálynő meghatottan mondott igent a felkérésre.

Miss Universe: Együtt a Kenéz család női tagjai - bal oldalon Nóra édesanyja, középen húga, kezében a család legfiatalabb tagja, Nóra keresztlánya

Forrás: Instagram

Dr. Kenéz Nóra keresztanya lett

Keresztmamája lettem a legmosolygósabb és legszívósabb pufók cicának. Komoly bővülésekben van a Kenéz família női részlege. Jövőbeli udvarlóknak fel van adva a lecke, keresztmamci mustráján nem sokan mennek át” – fogalmazott humorosan a szépségkirálynő a nagy bejelentés kapcsán.

Korábban már Nóra megosztotta velünk, hogy testvéreivel mindig is szoros kapcsolatban álltak egymással. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy húga, dr. Kenéz Kata őt kérte fel, hogy legyen kislánya keresztmamája. Igen, Nóra húga is doktor - még a szépségkirálynő gyógyszerészként dolgozik, húga fogorvosi diplomát szerzett.

Kata első kislánya született meg, aki egyben az első unoka is a családban. „Húgom talán a legnagyobb ajándékot adta idén anyák napjára édesanyánknak: megszületett az első unoka” – mondta Nóra.

A keresztelő meghitt hangulatban zajlott, Nórát férje, Ujváry Benjámin – a Kiképzés című műsor egykori játékosa – is elkísérte. A szépségkirálynő többször nyilatkozott arról, hogy számára a hagyományos értékek, a család és az összetartás mindennél fontosabbak – most pedig ennek az elkötelezettségnek egy újabb jeleként lépett keresztanyai szerepbe.

Új fejezet a Miss Universe Hungary történetében

Miközben a családi boldogság körülöleli, Nórának a szépségverseny világától sem kell elszakadnia. A 2025-ös Miss Universe Hungary verseny elődöntőjét a közelmúltban rendezték meg, ahol a vasi szépségkirálynő immár zsűritagként vett részt.

„Óriási élmény volt átélni a válogató izgalmait most a másik oldalról” – mondta Nóra, aki így már nem a reflektorfényben, hanem a zsűriasztal mögött figyelte a versenyzőket.

A jelentkezési határidő augusztus 20-án zárult, a közeljövőben pedig kihirdetik a top 12 döntős nevét. Közülük kerül majd ki Magyarország legszebb lánya 2025-ben, aki a világversenyen képviselheti hazánkat. Ahogy korábban megírtuk, nem Kenéz Nóra az egyetlen vasi, aki részt vesz a Miss Universe Hungary lebonyolításában: a versenyzők felkészítését idén is Esztergályos-Stankovics Beáta segíti, immár harmadik alkalommal.

Bízunk benne, hogy idén is drukkolhatunk Vas vármegyei versenyzőnek!