Kenéz Nóra megható búcsúja: mutatjuk az utolsó képeit a Miss Universe koronában

Szombaton hivatalosan is átadta a koronát az új Miss Universe Hungary királynőnek dr. Kenéz Nóra. A szombathelyi szépségkirálynő ezzel egy különleges időszak végéhez ért, amit most az utolsó, koronás fotóival idézett fel közösségi oldalán.

A szépséges dr. Kenéz Nóra utoljára a Miss Universe koronájában

Forrás: Instagram

Búcsúzik a Miss Universe koronától Kenéz Nóra

„Ezek az utolsó képek rólam koronában, és ennél szebb búcsút el sem tudtam volna képzelni. Egy felejthetetlen este volt, méltó lezárása ennek a rendkívüli évnek” – írta megható bejegyzésében.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a stafétát a 21 éves, gyönyörű vörös hajú lány, Dezsényi Kincső vehette át, aki immár Magyarország új szépségkirálynője. A koronát szimbolikusan is Nóra helyezte Kincső fejére, ezzel megnyitva előtte azt az utat, amelyet az elmúlt évben maga is bejárhatott.

- Hihetetlen év volt számomra, még most sem fogtam fel teljesen, hogy hamarosan át kell adnom a koronát. Nagyon sok élményt és lehetőséget kaptam a versenynek köszönhetően. Most az utódom lép majd erre az útra, és remélem, neki is annyi pozitív élményt és munkát ad majd, mint nekem – fogalmazott a búcsú pillanataiban a szombathelyi szépség.

Hozzátette, hatalmas megtiszteltetés volt Magyarország szépségkirálynőjeként végigjárni ezt a különleges utat, és hálás mindazoknak, akik támogatták.