Siker

Kenéz Nóra megható búcsúja: mutatjuk az utolsó képeit a Miss Universe koronában

A szombathelyi szépségkirálynő utoljára pózolt a Miss Universe koronával: szombaton hivatalosan is átadta a stafétát utódjának. Kenéz Nóra most közzétette azokat a különleges fotókat, amelyekkel méltóképpen búcsúzott életének egy felejthetetlen fejezetétől.

Szombaton hivatalosan is átadta a koronát az új Miss Universe Hungary királynőnek dr. Kenéz Nóra. A szombathelyi szépségkirálynő ezzel egy különleges időszak végéhez ért, amit most az utolsó, koronás fotóival idézett fel közösségi oldalán. 

A szépséges dr. Kenéz Nóra utoljára a Miss Universe koronájában
Búcsúzik a Miss Universe koronától Kenéz Nóra

„Ezek az utolsó képek rólam koronában, és ennél szebb búcsút el sem tudtam volna képzelni. Egy felejthetetlen este volt, méltó lezárása ennek a rendkívüli évnek” – írta megható bejegyzésében.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a stafétát a 21 éves, gyönyörű vörös hajú lány, Dezsényi Kincső vehette át, aki immár Magyarország új szépségkirálynője. A koronát szimbolikusan is Nóra helyezte Kincső fejére, ezzel megnyitva előtte azt az utat, amelyet az elmúlt évben maga is bejárhatott. 

- Hihetetlen év volt számomra, még most sem fogtam fel teljesen, hogy hamarosan át kell adnom a koronát. Nagyon sok élményt és lehetőséget kaptam a versenynek köszönhetően. Most az utódom lép majd erre az útra, és remélem, neki is annyi pozitív élményt és munkát ad majd, mint nekem – fogalmazott a búcsú pillanataiban a szombathelyi szépség.

Hozzátette, hatalmas megtiszteltetés volt Magyarország szépségkirálynőjeként végigjárni ezt a különleges utat, és hálás mindazoknak, akik támogatták.

 

