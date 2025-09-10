Világsztárok érkeznek Szombathelyre: mutatjuk, hol és mikor találkozhatunk velük!

Talán nincs is olyan ember a földön, aki ne ismerné a dalt, ami világhírűvé tette a német eurodance formációt. A Mr President a Coco Jamboo-vel robbant be a köztudatba, majd le is tarolta vele a '90-es évek slágerlistáit. Ugyan még volt pár próbálkozás - például 2006-ban is adtak ki lemezt - de ennek a dalnak a sikerét nem tudták überelni.

A Mr President Szombathelyen csap nagy bulit

Forrás: Bors

Most vasiként élőben is meghallgathatjuk a dalt, ami egy életre híressé tette a formációt. Mr. President lesz a sztárfellépő ugyanis a következő szombathelyi Retro Fesztiválon, amit november 15.-én tartanak a Haladás Sportkomplexumban. A szervezők rajtuk kívül 8 hazai sztárvendéget is bejelentettek, akik meghatározóak voltak a '90-es és a 2000-es években, illetve hatalmas, kibővített látvány- és show technikát ígérnek a buli Facebook eseményében.

