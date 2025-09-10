szeptember 10., szerda

Világsztárok érkeznek Szombathelyre: mutatjuk, hol és mikor találkozhatunk velük!

Hamarosan színpadra lép Vas vármegyében több ikonikus szám előadója. Mr. President is fellép a Szombathelyen.

Talán nincs is olyan ember a földön, aki ne ismerné a dalt, ami világhírűvé tette a német eurodance formációt. A Mr President a Coco Jamboo-vel robbant be a köztudatba, majd le is tarolta vele a '90-es évek slágerlistáit. Ugyan még volt pár próbálkozás - például 2006-ban is adtak ki lemezt - de ennek a dalnak a sikerét nem tudták überelni.

Mr President Szombathelyen 

Most vasiként élőben is meghallgathatjuk a dalt, ami egy életre híressé tette a formációt. Mr. President lesz a sztárfellépő ugyanis a következő szombathelyi Retro Fesztiválon, amit november 15.-én tartanak a Haladás Sportkomplexumban. A szervezők rajtuk kívül 8 hazai sztárvendéget is bejelentettek, akik meghatározóak voltak a  '90-es és a 2000-es években, illetve hatalmas, kibővített látvány- és show technikát ígérnek a buli Facebook eseményében. 

Fellépők

  • Mr. President
  • KRISZ RUDI 1 órás ÉLŐ nagy koncert
  • Dj Náksi Attila
  • EX Soho Party
  • Desperado feat Timi
  • Dj Szatmári feat Szakos Andi
  • Erős vs Spigyboy
  • Kónya Attila

 

 

