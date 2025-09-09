Nyerő páros: Bódi Bence és Rebeka megrázó vallomása

A Bódi testvérek az utóbbi időben külön utakon járnak a televízióban: Hunor és Megyer a TV2 Ázsia Expressz című műsorában szerepelnek, míg Bence a párjával, Rebekával az RTL Nyerő páros című produkciójában mutatja meg magát. A hétfő esti adásban, a tábortűznél zajló beszélgetés során Bence és Rebeka is előtérbe került – Varga Rebeka és a Bódi Tesók története így lett az este egyik legmeghatóbb része.

Bódi Bence és párja, Varga Rebeka a Nyerő páros hétfő esti adásban nyíltak meg társaik előtt

Forrás: RTL Sajtóklub

Nyerő páros: Rebeka élet-halál döntése és Bence küzdelmei

Elsőként Rebeka életének egyik legnehezebb szakaszáról meséltek, amikor kezdetleges méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Az orvos azonnali műtétet javasolt, ám ő mindenáron meg akarta tartani kisbabájukat. „Max járok kemóra, de a Benit nem adom” – idézte fel Bence a párja szavait. Végül a gyermek világra jötte után megtörtént a műtét, és szerencsére jó véget ért a küzdelem: Rebeka ma egészséges és családjával boldogan élhet.

Bence arról is beszélt, hogy a boldogság ellenére apaként kezdetben nehézségei voltak. A férfiak "szülés utáni depresszióját" említette, és bevallotta, hogy hónapokig félt attól, hogy nem tud jó édesapa lenni. Saját gyerekkora miatt különösen erős volt benne ez a félelem, és öt hónap kellett ahhoz, hogy boldognak érezze magát apaként.

A beszélgetés legmélyebb pontján Bódi Bence és az ikrek édesapjáról is szó esett, aki tavaly októberben öngyilkosságot követett el.

Nagyon sokat bántotta az anyámat, nagyon agresszív volt. Mikor 13 évesen az apáddal verekszel, nagyon hamar felnősz. Amikor véded a családod, az kemény dolog

– vallotta meg. Elmondta, hogy apja ugyan okos és romantikus ember volt, de egész életében terrorizálta az anyját. Bence szerint azért vetett véget életének, hogy az édesanyja végre boldog lehessen. És mint fogalmazott, soha nem volt még ilyen boldog.