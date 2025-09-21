szeptember 21., vasárnap

1 órája

Óriás szúnyogok lepték el Szombathelyt

Címkék#Szombathely#Vig Károly#lószúnyog

Az elmúlt napokban sok szombathelyi lakásban észleltek furcsa, hatalmas szúnyogszerű rovarokat. A látvány ijesztő lehet, de az óriás szúnyog teljesen ártalmatlan.

Vaol.hu

Óriás szúnyogok lepték el Szombathelyt – pontosabban a lószúnyogok, amelyek tudományos neve Tipulidae. A rovarok hosszú lábaikkal és karcsú testükkel valóban fenyegetőnek tűnhetnek, de szakértőnk szerint sem az emberre, sem a háziállatokra nem jelentenek veszélyt.

Óriás szúnyogok lepték el Szombathelyt
Óriás szúnyogok lepték el Szombathelyt
Fotó: Cseh Gábor

Vig Károly entomológus, a Savaria Múzeum tudományos igazgatóhelyettese elmondta: 

Valószínűleg lószúnyogokról van szó. A lárvák korhadékban, bomló növényi anyagban fejlődnek, majd bebábozódás után ilyenkor jelennek meg. Teljesen ártalmatlan, hihetetlenül törékeny állatok.

Óriás szúnyogok: mit tegyünk, ha megjelentek?

A lószúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért, és az ember egészségére nézve semmilyen kockázatot nem hordoznak. A lakásba berepülve a legjobb, ha óvatosan kitessékeljük őket – például egy pohár és egy papírlap segítségével. „Nem szabad bántani őket” – hangsúlyozta a szakértő.

A rovarok megjelenése évszakhoz és időjáráshoz kötött. Rövid életűek: kikelésük után párosodnak, majd gyorsan elpusztulnak. Bár egyszerre sok példányt lehet látni, a jelenség csak átmeneti, és semmilyen veszélyt nem hordoz.

 

