Itt várja majd Szombathelyen a vendégeket a nemzetközi étteremlánc

Egy hónappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy a Pizza Hut szombathelyi egységéhez keres étteremvezetőt. Az ugytudjuk.hu most egy érdekes, Szombathely belvárosi hirdetésre lett figyelmes.

Most már biztos, hogy Szombathelyen is lesz Pizza Hut

Fotó: Greerascris / Forrás: Shutterstock

Az írták, hogy a szombathelyi belváros egyik legforgalmasabb pontján, a Fő tér 44. kirakatába került ki egy hirdetés, mely szerint itt hamarosan Pizza Hut étterem nyílik. Azt, hogy hol lesz az új hely, megtudhatja, ha IDE kattint>>

Pizza Hut - Mégis lesz Szombathelyen

Tavaly novemberben pedig arról írtunk , hogy országszerte új éttermeket nyit Pizza Hut. A városok felsorolásából hiányzott Szombathely. A Pizza Hut hazai vezetője szerint Egerben, Nyíregyházán, Veszprémben, Sopronban, Székesfehérváron és Szolnokon tervezik új éttermek nyitását. Aztán ez idő közben megváltozott.

Pizza Hut - Az USA-ban nyílt meg az első

Az első Pizza Hut 1958-ban az Amerikai Egyesült Államokban nyílt meg. Az első külföldi éttermet Kanadában nyitották 1968-ban. Jelenleg több mint 90 országban van Pizza Hut étterem, jelentős részük nem a cég tulajdonában van, hanem franchise szerződés alapján működik. Magyarországon 1992. április 1-jén Budapesten, a Király utca és a Nagykörút sarkán nyitotta meg első éttermét, melyet további 15 egység követett, Budapesten kívül Győrben, Pécsett, Miskolcon és Szegeden is.