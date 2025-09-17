1 órája
Pizzériák Éjszakája: összegyűjtöttük, hol ehet félárú nápolyi pizzát a régióban
Már csak kettőt kell aludni, hogy a régió legjobb helyein féláron élvezhessük az autentikus nápolyi pizzát. Hamarosan indul a Pizzériák Éjszakája.
Az országos eseménysorozat, a Pizzériák Éjszakája a nápolyi stílusú pizza rajongóinak egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát. A szeptember 19-én tartandó fiesztán a résztvevő pizzázók féláron kínálnak három, előre meghatározott pizzát a kínálatukból.
Nem kell messzire utazni, ha valaki részese szeretne lenni ennek a különleges gasztronómiai élménynek. Összegyűjtöttük a szomszédos megyék csatlakozó pizzériáit, ahol garantáltan autentikus ízekkel és ötven százalékos kedvezménnyel várják a vendégeket a megadott időpontban.
A régióban az alábbi helyeken élvezhetik a Nápolyi Pizzériák Éjszakája hangulatát és kedvezményeit:
1. Győr-Moson-Sopron megye:
- Győr: Benjamin's Napolentana
- Sopron: Fórum Pizzéria
2. Zala megye:
- Nagykanizsa: A Pizza Sztori
3. Veszprém megye:
- Herend: Más Tészta
- Veszprém: Nyomda Pizzát!
- Ajka: Pont Jó Pizza