Pizzériák Éjszakája: összegyűjtöttük, hol ehet félárú nápolyi pizzát a régióban

Az országos eseménysorozat, a Pizzériák Éjszakája a nápolyi stílusú pizza rajongóinak egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát. A szeptember 19-én tartandó fiesztán a résztvevő pizzázók féláron kínálnak három, előre meghatározott pizzát a kínálatukból.

Forrás: Illusztráció/Freepik

Nem kell messzire utazni, ha valaki részese szeretne lenni ennek a különleges gasztronómiai élménynek. Összegyűjtöttük a szomszédos megyék csatlakozó pizzériáit, ahol garantáltan autentikus ízekkel és ötven százalékos kedvezménnyel várják a vendégeket a megadott időpontban.

A régióban az alábbi helyeken élvezhetik a Nápolyi Pizzériák Éjszakája hangulatát és kedvezményeit:

1. Győr-Moson-Sopron megye:

Győr: Benjamin's Napolentana

Sopron: Fórum Pizzéria

2. Zala megye:

Nagykanizsa: A Pizza Sztori

3. Veszprém megye: