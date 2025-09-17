szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

1 órája

Pizzériák Éjszakája: összegyűjtöttük, hol ehet félárú nápolyi pizzát a régióban

Címkék#Nápolyi Pizzériák Éjszakája#nápolyi pizza#kedvezmény

Már csak kettőt kell aludni, hogy a régió legjobb helyein féláron élvezhessük az autentikus nápolyi pizzát. Hamarosan indul a Pizzériák Éjszakája.

Vaol.hu

Az országos eseménysorozat, a Pizzériák Éjszakája a nápolyi stílusú pizza rajongóinak egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát. A szeptember 19-én tartandó fiesztán a résztvevő pizzázók féláron kínálnak három, előre meghatározott pizzát a kínálatukból.

A Pizzériák Éjszakáján féláron pizzázhPizzériák Éjszakája - a részt vevő pizzázókban féláron pizzázhatunkatunk
Pizzériák Éjszakája - a részt vevő pizzázókban féláron pizzázhatunk
Forrás: Illusztráció/Freepik

Nem kell messzire utazni, ha valaki részese szeretne lenni ennek a különleges gasztronómiai élménynek. Összegyűjtöttük a szomszédos megyék csatlakozó pizzériáit, ahol garantáltan autentikus ízekkel és ötven százalékos kedvezménnyel várják a vendégeket a megadott időpontban.

A régióban az alábbi helyeken élvezhetik a Nápolyi Pizzériák Éjszakája hangulatát és kedvezményeit:

1. Győr-Moson-Sopron megye:

  • Győr: Benjamin's Napolentana
  • Sopron: Fórum Pizzéria

2. Zala megye:

  • Nagykanizsa: A Pizza Sztori

3. Veszprém megye:

  • Herend: Más Tészta
  • Veszprém: Nyomda Pizzát!
  • Ajka: Pont Jó Pizza

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu