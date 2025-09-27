2 órája
Pókok ellen gesztenyével: működik a nagymama praktikája?
Egy régi trükk újra hódít a TikTokon: a sarkokba tett vadgesztenyével űzhetjük el a nemkívánatos nyolclábúakat. Amit hozunk: természetes megoldások, házi praktikák, egyszerű ötletek – mind pókok ellen.
A TikTokon is egyre többen próbálják ki a régi, nagymamák által használt módszert: a sarkokba helyezett vadgesztenyét, amely állítólag hatékonyan működik pókok ellen.
Tudtad, hogy a gesztenye az egyik leghatékonyabb pókűző, amit nagyszüleink előszeretettel alkalmaztak? Nem véletlenül: amikor a gesztenye héja megsérül, olyan illóanyagok szabadulnak fel – köztük például szaponinszerű és tanninos, kesernyés szagú vegyületek –, amelyek a pókok számára kifejezetten zavaróak. Ezért is terjedt el a gesztenye, sőt a vadgesztenye használata a lakásban és a házban, különösen a sarkokban - írta meg a Nők Lapja.
Ha túl sok a pók a házban, érdemes először természetes módszerekkel próbálkozni. A pókok távoltartása sokféle házi praktikával lehetséges – ezek nem károsítják a környezetet, és egyszerűen, házilag is bevethetők pókok ellen természetesen.
Házi praktikák pókok ellen: a gesztenyétől az ecetig:
- Dohány: forrásban lévő vízben áztassunk dohányleveleket, majd amikor kihűlt, szűrjük le, és a kapott folyadékot keverjük el egy kevés folyékony szappannal. Töltsük szórófejes flakonba, és spricceljük az ablakokra, szellőzőkre és a pókhálókra.
- Olajok: a levendulaolaj, citronellaolaj, borsmentaolaj, fahéjolaj, teafaolaj vagy citrusolaj mind olcsó és természetes megoldások. Egy rész vízhez adjunk kb. 30 ml Neem olajat és 4 csepp tetszőlegesen választott illóolajat, majd spricceljük szét a lakásban.
- Eukaliptusz: szórjunk szét eukaliptuszleveleket a szekrényekben és a fiókokban – így a pókok elkerülik ezeket a helyeket.
- Szegfűszeg: keverőgépben készítsünk pasztát szegfűszegből és kevés vízből, majd kenjük be vele a sarkokat és azokat a helyeket, ahol gyakran megjelennek a pókok.
- Ecet: az ecet erős szaga szintén elriasztja a pókokat. Egyszerű, természetes és olcsó módszer a pókok távoltartására.