Pókok ellen gesztenyével: működik a nagymama praktikája?

A TikTokon is egyre többen próbálják ki a régi, nagymamák által használt módszert: a sarkokba helyezett vadgesztenyét, amely állítólag hatékonyan működik pókok ellen.

A pókok ellen hatásos lehet a lakás különböző pontjain szétszórt gesztenye

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Tudtad, hogy a gesztenye az egyik leghatékonyabb pókűző, amit nagyszüleink előszeretettel alkalmaztak? Nem véletlenül: amikor a gesztenye héja megsérül, olyan illóanyagok szabadulnak fel – köztük például szaponinszerű és tanninos, kesernyés szagú vegyületek –, amelyek a pókok számára kifejezetten zavaróak. Ezért is terjedt el a gesztenye, sőt a vadgesztenye használata a lakásban és a házban, különösen a sarkokban - írta meg a Nők Lapja.

Ha túl sok a pók a házban, érdemes először természetes módszerekkel próbálkozni. A pókok távoltartása sokféle házi praktikával lehetséges – ezek nem károsítják a környezetet, és egyszerűen, házilag is bevethetők pókok ellen természetesen.

Házi praktikák pókok ellen: a gesztenyétől az ecetig: