Trükk

2 órája

Pókok ellen gesztenyével: működik a nagymama praktikája?

Címkék#vadgesztenye#házi praktika#gesztenye#pók

Egy régi trükk újra hódít a TikTokon: a sarkokba tett vadgesztenyével űzhetjük el a nemkívánatos nyolclábúakat. Amit hozunk: természetes megoldások, házi praktikák, egyszerű ötletek – mind pókok ellen.

Vaol.hu

A TikTokon is egyre többen próbálják ki a régi, nagymamák által használt módszert: a sarkokba helyezett vadgesztenyét, amely állítólag hatékonyan működik pókok ellen

A pókok ellen hatásos lehet a lakás különböző pontjain szétszórt gesztenye
A pókok ellen hatásos lehet a lakás különböző pontjain szétszórt gesztenye
Forrás: Illusztráció/Pixabay

Tudtad, hogy a gesztenye az egyik leghatékonyabb pókűző, amit nagyszüleink előszeretettel alkalmaztak? Nem véletlenül: amikor a gesztenye héja megsérül, olyan illóanyagok szabadulnak fel – köztük például szaponinszerű és tanninos, kesernyés szagú vegyületek –, amelyek a pókok számára kifejezetten zavaróak. Ezért is terjedt el a gesztenye, sőt a vadgesztenye használata a lakásban és a házban, különösen a sarkokban - írta meg a Nők Lapja.

@sophie.skeggs ive never had a single spider in my room after doing this #autumn #educational #fall #foryou #spiders ♬ New Home - Slowed - Austin Farwell

Ha túl sok a pók a házban, érdemes először természetes módszerekkel próbálkozni. A pókok távoltartása sokféle házi praktikával lehetséges – ezek nem károsítják a környezetet, és egyszerűen, házilag is bevethetők pókok ellen természetesen.

Házi praktikák pókok ellen: a gesztenyétől az ecetig:

  • Dohány: forrásban lévő vízben áztassunk dohányleveleket, majd amikor kihűlt, szűrjük le, és a kapott folyadékot keverjük el egy kevés folyékony szappannal. Töltsük szórófejes flakonba, és spricceljük az ablakokra, szellőzőkre és a pókhálókra.
  • Olajok: a levendulaolaj, citronellaolaj, borsmentaolaj, fahéjolaj, teafaolaj vagy citrusolaj mind olcsó és természetes megoldások. Egy rész vízhez adjunk kb. 30 ml Neem olajat és 4 csepp tetszőlegesen választott illóolajat, majd spricceljük szét a lakásban.
  • Eukaliptusz: szórjunk szét eukaliptuszleveleket a szekrényekben és a fiókokban – így a pókok elkerülik ezeket a helyeket.
  • Szegfűszeg: keverőgépben készítsünk pasztát szegfűszegből és kevés vízből, majd kenjük be vele a sarkokat és azokat a helyeket, ahol gyakran megjelennek a pókok.
  • Ecet: az ecet erős szaga szintén elriasztja a pókokat. Egyszerű, természetes és olcsó módszer a pókok távoltartására.

 

