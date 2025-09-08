Rácz Jenő vallomása felrobbantotta a netet

Romantikus üzenet
Így köszöntötte a sztárséf feleségét a születésnpaján.
Ez a nap más, mint a többi, legalábbis Rácz Jenőék életében egészen biztosan, ugyanis ma ünnepli születésnapját a sztárséf felesége, Rácz-Gyuricza Dóra.
Így köszöntötte fel feleségét születésnapja alkalmából Rácz Jenő
A Michellin-csillagos séf közösségi oldalán egy megható bejegyzést tett közzé, amelyben azt írja:
Maradj mindig olyan, amilyen vagy! Köszönöm, hogy megszülettél! Isten éltessen sokáig egyetlenem!
- áll a posztban.
A szöveghez fotókat is csatolt, amelyeken kettőjük közös pillanataiból látható néhány.
