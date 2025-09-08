szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Romantikus üzenet

49 perce

Rácz Jenő vallomása felrobbantotta a netet

Címkék#Rácz Jenő#születésnap#köszöntés

Így köszöntötte a sztárséf feleségét a születésnpaján.

Vaol.hu

Ez a nap más, mint a többi, legalábbis Rácz Jenőék életében egészen biztosan, ugyanis ma ünnepli születésnapját a sztárséf felesége, Rácz-Gyuricza Dóra. 

Rácz Jenő
Rácz Jenő és felesége, Rácz Gyuricza Dóra
Forrás: MW-archív

Így köszöntötte fel feleségét születésnapja alkalmából Rácz Jenő

A Michellin-csillagos séf közösségi oldalán egy megható bejegyzést tett közzé, amelyben azt írja: 

Maradj mindig olyan, amilyen vagy! Köszönöm, hogy megszülettél! Isten éltessen sokáig egyetlenem!

- áll a posztban.

A szöveghez fotókat is csatolt, amelyeken kettőjük közös pillanataiból látható néhány. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu