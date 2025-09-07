Játékra fel!
Régies szakmák, ma már vicces nevekkel, tudod ki volt a suttyó? – kvíz
Régen sok olyan mesterség létezett, amelynek ma már nemcsak a munkája, hanem a neve is különösnek, sőt viccesnek hangzik. Tudod, ki volt a pákász, a csaplár vagy a suttyó? Teszteld magad ezzel a 7 kérdéses kvízzel, és derítsd ki, mennyit ismersz a régi idők furcsa foglalkozásaiból! Játékra fel!
1.
Ki volt a kofalány?
2.
Mit csinált a pákász?
3.
Mi volt a kürtősmester feladata?
4.
Ki volt a csaplár?
5.
Mit jelentett a „suttyó” eredetileg?
6.
Ki volt a hajdú?
7.
Mivel foglalkozott a tímár?
