szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Buli

Retro buli Répcelakon: sztárfellépők és DJ-k a Radó téren

Egy igazán lendületes bulival zárja a nyarat Répcelak. A város főterén szeptember 13-án retro buli Répcelakon, ahol DJ-k és sztárfellépők gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról.

Nyárzáró Főtéri Retro Partyt tartanak szeptember 13-án, szombaton este: retro buli Répcelakon, a Radó téren. A rendezvényre mindenkit várnak, aki szeretne még egy utolsó, igazi nyári estét átélni zenével, tánccal és baráti hangulattal.

Retro buli Répcelakon: Dred és Doris is fellép
Forrás: Facebook/Rudi Attila Ruboydee

Retro buli Répcelakon: így búcsúzik a város a nyártól

A program este kilenckor indul DJ Ice Cool bemelegítő szettjével, majd fél tizenegytől DJ Ruboydee vezeti tovább a közönséget a táncparketten. A fő fellépők, Dred és Doris 23.30-kor lépnek színpadra, és garantáltan felpörgetik a bulit ismert dalaikkal.

Az éjszaka azonban itt még nem ér véget: a duó után újra DJ Ruboydee veszi át a pultot, majd hajnalig DJ Áron szolgáltatja a legjobb retro ritmusokat.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
