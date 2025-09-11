Retro buli Répcelakon: sztárfellépők és DJ-k a Radó téren

Nyárzáró Főtéri Retro Partyt tartanak szeptember 13-án, szombaton este: retro buli Répcelakon, a Radó téren. A rendezvényre mindenkit várnak, aki szeretne még egy utolsó, igazi nyári estét átélni zenével, tánccal és baráti hangulattal.

Retro buli Répcelakon: Dred és Doris is fellép

Forrás: Facebook/Rudi Attila Ruboydee

Retro buli Répcelakon: így búcsúzik a város a nyártól

A program este kilenckor indul DJ Ice Cool bemelegítő szettjével, majd fél tizenegytől DJ Ruboydee vezeti tovább a közönséget a táncparketten. A fő fellépők, Dred és Doris 23.30-kor lépnek színpadra, és garantáltan felpörgetik a bulit ismert dalaikkal.

Az éjszaka azonban itt még nem ér véget: a duó után újra DJ Ruboydee veszi át a pultot, majd hajnalig DJ Áron szolgáltatja a legjobb retro ritmusokat.