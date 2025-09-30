1 órája
Sallai Nóra: A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül
Őszinte interjút adott a Borsnak a Jóban Rosszban nővérkéje élete legnagyobb tragédiájáról. Egy évvel ezelőtt történt Sallai Nóra balesete, amelyben a színésznő elvesztette ötéves kisfiát, Bendét
a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának színésznője, Sallai Nóra Alsónémediben súlyos autóbalesetet szenvedett. A hírek szerint a 44 éves színésznő és ötéves gyermeke hazafelé tartott, amikor egy hatalmas sebességgel száguldó BMW az autójukba csapódott. Az ütközés erejétől felboruló Opel roncsaiba a színésznő és kisfia beszorult. A mentők kórházba vitték őket és a gyermeket újra kellett éleszteni. Az ütközést a színésznő ötéves kisfia, Bende nem élt túl.
Sallai Nóra: Mindennap küzdök az emlékeimmel
Sallai Nóra írásban adott őszinte interjút adott a Borsnak.
BORS: Milyen most az állapotod, hol tartasz a felépülésben?
SALLAI NÓRA: Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam.
BORS: Mi okozza a legnagyobb nehézséget?
S.N.: A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül...
A teljes írás IDE kattintva olvasható el>>
Az egy évvel ezelőtti balesetet követően műtétek, kezelések sora várt a színésznőre. Állapota sokáig kritikus volt, ám hetekkel később lekerült a lélegeztetőgépről, ami hatalmas lépés volt a felépülésében. Ezután az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe szállították, ahol felépüléséért egy komplett orvosi csapat felelt a felépüléséért. Eközben családja, szerettei, barátai, pályatársai és az egész ország egy emberként állt mellette.
Több hónapnyi kezelés után nagyon lassan javult az állapota és a kitartásának köszönhetően egye jobban lett.
A Borsnak azért nyilatkozott írásban, mert egyelőre nagyon nehezére esik beszélni arról, ami vele, a családjával történt.
t.