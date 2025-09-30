október 1., szerda

Interjú

8 órája

Sallai Nóra: A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül

Őszinte interjút adott a Borsnak a Jóban Rosszban nővérkéje élete legnagyobb tragédiájáról. Egy évvel ezelőtt történt Sallai Nóra balesete, amelyben a színésznő elvesztette ötéves kisfiát, Bendét

a  TV2 Jóban Rosszban című sorozatának színésznője, Sallai Nóra Alsónémediben súlyos autóbalesetet szenvedett. A hírek szerint a 44 éves színésznő és ötéves gyermeke hazafelé tartott, amikor egy hatalmas sebességgel száguldó BMW az autójukba csapódott. Az ütközés erejétől felboruló Opel roncsaiba a színésznő és kisfia beszorult. A mentők kórházba vitték őket és a gyermeket újra kellett éleszteni. Az ütközést a színésznő ötéves kisfia, Bende nem élt túl. 

Sallai Nóra
Sallai Nóra: egyelőre nagyon nehezére esik beszélni arról, ami vele, a családjával történt
Fotó: VN-archív

Sallai Nóra: Mindennap küzdök az emlékeimmel

Sallai Nóra írásban adott őszinte interjút adott a Borsnak.

BORS: Milyen most az állapotod, hol tartasz a felépülésben? 

SALLAI NÓRA: Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Fizikálisan vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam.

 BORS: Mi okozza a legnagyobb nehézséget? 

S.N.: A legnagyobb nehézségem a mindennapi gondolataim a kisfiam körül...

Az egy évvel ezelőtti balesetet követően műtétek, kezelések sora várt a színésznőre. Állapota sokáig kritikus volt, ám hetekkel később lekerült a lélegeztetőgépről, ami hatalmas lépés volt a felépülésében. Ezután az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe szállították, ahol felépüléséért egy komplett orvosi csapat felelt a felépüléséért. Eközben családja, szerettei, barátai, pályatársai és az egész ország egy emberként állt mellette.

Több hónapnyi kezelés után nagyon lassan javult az állapota és a kitartásának köszönhetően egye jobban lett.

A Borsnak azért nyilatkozott írásban, mert egyelőre nagyon nehezére esik beszélni arról, ami vele, a családjával történt.

