Sallai Nóra végre nem hallgat többé: szívhez szólóan üzentek egymásnak megmentőjével

Sallai Nóra lehet,hogy a jövőben találkozni fog megmentőjével.

Ahogy arról portálunk is beszámolt korábban, a  TV2 Jóban Rosszban című sorozatának színésznője, Sallai Nóra Alsónémediben súlyos autóbalesetet szenvedett. A hírek szerint a 44 éves színésznő és ötéves gyermeke hazafelé tartott, amikor egy hatalmas sebességgel száguldó BMW az autójukba csapódott. Az ütközés erejétől felboruló Opel roncsaiba a színésznő és kisfia beszorult. A mentők kórházba vitték őket és a gyermeket újra kellett éleszteni. Az ütközést a színésznő ötéves kisfia, Bende nem élt túl.

Sallai Nóra megszólalt.
Sallai Nóra halad a felépülés útján.
Forrás: TV2

Sallai Nóra a baleset után

A balesetet követően műtétek és kezelések sora várt a színésznőre. Állapota sokáig kritikus volt, ám hetekkel később lekerült a lélegeztetőgépről. Ezután nagyon lassan, de javult az állapota. Sokáig nem is akart beszélni a történtekről és gyászról sem. Ám egy évvel az említett esemény után megtörte a csendet és úgy nyilatkozott, hogy szeretne teljesen felépülni s visszatérni az életbe.

A borsonline.hu legfrissebb cikkében már arról írt, hogy felmerült a találkozás lehetősége is a fiatal megmentőjével. Az akkor 15 éves Mátai Nóra rohant az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra segítségére. A portál fel is kereste mindkettőjüket egy lehetséges találkozás kapcsán, azonban Sallai Nóra szavait, édesanyja tolmácsolta, miszerint ez még túl korai lenne. 

A fiatal megmentő azt üzente Sallai Nórának,

Azt üzenném Nórának, hogy egy nagyon erős nőnek tartom, kitartást és nagyon sok erőt kívánok neki, valamint nagyon örülök, hogy a felépülés útján jár.

A teljes cikket a borsonline.hu oldalán olvashatja.

 

 

