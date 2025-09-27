Sallai Nóra végre nem hallgat többé: szívhez szólóan üzentek egymásnak megmentőjével

Ahogy arról portálunk is beszámolt korábban, a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának színésznője, Sallai Nóra Alsónémediben súlyos autóbalesetet szenvedett. A hírek szerint a 44 éves színésznő és ötéves gyermeke hazafelé tartott, amikor egy hatalmas sebességgel száguldó BMW az autójukba csapódott. Az ütközés erejétől felboruló Opel roncsaiba a színésznő és kisfia beszorult. A mentők kórházba vitték őket és a gyermeket újra kellett éleszteni. Az ütközést a színésznő ötéves kisfia, Bende nem élt túl.

Sallai Nóra halad a felépülés útján.

Forrás: TV2

Sallai Nóra a baleset után

A balesetet követően műtétek és kezelések sora várt a színésznőre. Állapota sokáig kritikus volt, ám hetekkel később lekerült a lélegeztetőgépről. Ezután nagyon lassan, de javult az állapota. Sokáig nem is akart beszélni a történtekről és gyászról sem. Ám egy évvel az említett esemény után megtörte a csendet és úgy nyilatkozott, hogy szeretne teljesen felépülni s visszatérni az életbe.

A borsonline.hu legfrissebb cikkében már arról írt, hogy felmerült a találkozás lehetősége is a fiatal megmentőjével. Az akkor 15 éves Mátai Nóra rohant az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra segítségére. A portál fel is kereste mindkettőjüket egy lehetséges találkozás kapcsán, azonban Sallai Nóra szavait, édesanyja tolmácsolta, miszerint ez még túl korai lenne.

A fiatal megmentő azt üzente Sallai Nórának,

Azt üzenném Nórának, hogy egy nagyon erős nőnek tartom, kitartást és nagyon sok erőt kívánok neki, valamint nagyon örülök, hogy a felépülés útján jár.

