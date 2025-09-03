szeptember 3., szerda

Stankovics Bea Marbellán ünnepelte házassági évfordulóját - fotók

#Marbella#Esztergályos-Stankovics Beáta#Esztergályos Máté#Stankovics Bea

Romantikus utazással ünnepelte második házassági évfordulóját Esztergályos-Stankovics Beáta és férje, Esztergályos Máté. A különleges alkalomról fotókkal számolt be Stankovics Bea.

Stankovics Bea Marbellán ünnepelte házassági évfordulóját - fotók

Stankovics Bea és férje vitorlázott is az évfordulós úton

Forrás: Instagram/Stankovics Bea

Stankovics Bea és férje, Esztergályos Máté Spanyolországban, a napsütötte Marbella városában töltöttik második házassági évfordulójukat. A jánosházi származású szépségkirálynő Instagramján osztott meg fotókat és videókat, amelyek bepillantást engedtek a pár ünnepi kikapcsolódásába.

Forrás: Instagram/Stankovics Bea

Stankovics Bea és férje második házassági évfordulójukat ünnepelték Spanyolországban

A mediterrán nyár minden szépségét kihasználták: strandolással, vitorlázással és közös sétákkal töltötték idejüket. Az út egyik fénypontja egy elegáns éttermi vacsora volt, ahol kettesben ünnepelték kapcsolatuk újabb mérföldkövét.

 

