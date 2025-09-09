AI keltette életre Szent Márton szobrát Szombathelyen (videó)

Egy friss TikTok videó új szemszögből mutatja meg Szombathely egyik legismertebb látványosságát, a Szent Márton-templom előtti szobrot. A felvételen a mesterséges intelligencia segítségével a bronzból öntött alak megelevenedik: a feje megmozdul és felénk fordul. A látvány egyszerre lenyűgöző és kissé szokatlan, hiszen a Szombathely védőszentjeként tisztelt Márton így eddig csak a képzeletben kelhetett életre.

Szent Márton szobra Szent Márton szülővárosában, Szombathelyen

Fotó: VN-archív

AI keltette életre Szent Márton szobrát Szombathelyen

Az alkotás jól példázza, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a történelmi örökség. A TikTok platformja napjainkban a rövid, kreatív videók terepe, ahol a mesterséges intelligencia újra és újra megmutatja, mire képes.