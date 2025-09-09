szeptember 9., kedd

AI keltette életre Szent Márton szobrát Szombathelyen (videó)

Címkék#Szombathely#mesterséges inteligencia#Szent Márton#TikTok

Egy különleges videóban a mesterséges intelligencia keltette életre Szombathely egyik legismertebb szobrát. Csabster - Kremser Csaba - TikTok felvételén Szent Márton mozdul meg, mintha maga szólítaná meg a járókelőket.

Egy friss TikTok videó új szemszögből mutatja meg Szombathely egyik legismertebb látványosságát, a Szent Márton-templom előtti szobrot. A felvételen a mesterséges intelligencia segítségével a bronzból öntött alak megelevenedik: a feje megmozdul és felénk fordul. A látvány egyszerre lenyűgöző és kissé szokatlan, hiszen a Szombathely védőszentjeként tisztelt Márton így eddig csak a képzeletben kelhetett életre.

Szent Márton
Szent Márton szobra Szent Márton szülővárosában, Szombathelyen
Fotó: VN-archív

AI keltette életre Szent Márton szobrát Szombathelyen

Az alkotás jól példázza, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a történelmi örökség. A TikTok platformja napjainkban a rövid, kreatív videók terepe, ahol a mesterséges intelligencia újra és újra megmutatja, mire képes.

@csabster

Szent Márton életre kel

♬ suara asli - Drguitarap

 

