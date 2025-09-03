szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Nyaralás

Szép Valentina is a francia Riviéráról posztolt

Kocsis Korinna, Szép Valentina, Côte d'Azur, Nizza, francia riviéra

Úgy tűnik, a vasi szépségkirálynők körében most a francia Riviéra a legnépszerűbb nyaralóhely. Kocsis Korinna után Szép Valentina is innen jelentkezett, fotóit Nizzában készítette.

Vaol.hu
Szép Valentina is a francia Riviéráról posztolt

Szép Valentina is a francia Riviérán járt. Az egykori szépségkirálynő Nizzából osztott meg képeket követőivel, és frappáns angol nyelvű megjegyzéssel tette teljessé a bejegyzést: „French Riviera=my love language.”

Szép Valentina Nizzában járt
Szép Valentina Nizzában járt
Forrás: Instagram/Szép Valentina

Újabb szépségkirálynő a Riviérán: Szép Valentina Nizzából posztolt

Nem ő az egyetlen, aki idén a Côte d’Azur varázsát választotta. Pár nappal korábban Kocsis Korinna posztolt Cannes-ból, így a vasi közönség két ismert szépség szemszögéből is bepillantást nyerhetett a francia elegancia világába.

 

