Nyaralás
1 órája
Szép Valentina is a francia Riviéráról posztolt
Úgy tűnik, a vasi szépségkirálynők körében most a francia Riviéra a legnépszerűbb nyaralóhely. Kocsis Korinna után Szép Valentina is innen jelentkezett, fotóit Nizzában készítette.
Szép Valentina is a francia Riviérán járt. Az egykori szépségkirálynő Nizzából osztott meg képeket követőivel, és frappáns angol nyelvű megjegyzéssel tette teljessé a bejegyzést: „French Riviera=my love language.”
Újabb szépségkirálynő a Riviérán: Szép Valentina Nizzából posztolt
Nem ő az egyetlen, aki idén a Côte d’Azur varázsát választotta. Pár nappal korábban Kocsis Korinna posztolt Cannes-ból, így a vasi közönség két ismert szépség szemszögéből is bepillantást nyerhetett a francia elegancia világába.
