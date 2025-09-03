Szép Valentina is a francia Riviéráról posztolt

Szép Valentina is a francia Riviérán járt. Az egykori szépségkirálynő Nizzából osztott meg képeket követőivel, és frappáns angol nyelvű megjegyzéssel tette teljessé a bejegyzést: „French Riviera=my love language.”

Szép Valentina Nizzában járt

Forrás: Instagram/Szép Valentina

Újabb szépségkirálynő a Riviérán: Szép Valentina Nizzából posztolt

Nem ő az egyetlen, aki idén a Côte d’Azur varázsát választotta. Pár nappal korábban Kocsis Korinna posztolt Cannes-ból, így a vasi közönség két ismert szépség szemszögéből is bepillantást nyerhetett a francia elegancia világába.