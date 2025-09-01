szeptember 1., hétfő

Kislányával ünnepelt a lefújás után Szoboszlai Dominik, családja is a helyszínen nézte a meccset - cuki fotók

Elolvadsz, ha meglátod a fotót, ahogy a rangadó hőse a mérkőzés után kislányát tartja a kezében.

Mint az ismeretes, az angol Premier League harmadik fordulójának rangadóján, a Liverpool hazai pályán 1-0-s győzelmet aratott vasárnap este az Arsenal ellen. Ez a győzelem pedig nekünk magyaroknak is kedves, és nem csak azért, mert Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos személyében két honfitársunk is a pályán volt, hanem, mert előbbi egy közel 30 méteres, fantasztikus szabdarúgásgóllal nyerte meg a mérkőzést csapatának. A bombagólhoz Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is gratulált a mérkőzés után. De egy másik gratulációt is begyűjtött a találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya, mégpedig kislányától, aki anyukájával nézte végig az összecsapást.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka kislányuk társaságában a helyszínentekintették meg a Liverpool-Arsena rangadót
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka kislányuk társaságában a helyszínen tekintették meg a Liverpool-Arsena rangadót
Videón Szoboszlai parédés találata

Szoboszlai Dominik felesége és kislánya is élőben látta a mérkőzést

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka hivatalos közösségi oldalára feltöltött fotóiból kiderül, hogy a helyszínen, vagyis az Anfield Road-on tekintette meg a rangadót méghozzá kislányuk társasgában. Aligha voltak náluk büszkébbek a stadionban tegnap este. Egy másik fotóján pedig az látszik, ahogy már a mérkőzés után, a találkozó hőse karjaiban tartja kislányát. Kétségtelenül ez Szoboszlai Dominik estéje volt, ez a pillanat pedig csak hab lehetett azon a bizonyos tortán. 

Szoboszlai Dominik kislányával a mérkőzés után
