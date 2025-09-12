Látogató
Szoboszlai Dominik kislánya hazajön!
Meglátogatja édesapját
Magyarországra érkezik Buzsik Borka, Szoboszlai Dominik felesége és kislányuk - derült ki a boldog édesanya legújabb közösségi médiában megosztott sztorijából.
Mint a fotón is látni, Buzsik Borka és a kis csöppség repülővel érkeztek Magyarországra, mivel jelenleg Szoboszlai Dominik is itthon tartózkodik. Ismert, a válogatott színeiben kedden lépett éppen pályára Portugália ellen a Liverpool sztárja. A pár egyébként különösen figyel a magánéletük megóvására. Néhány apróbb részletnél többet még egyszer sem mutattak meg gyermekükből. Nincs ez másképp ezúttal sem.
