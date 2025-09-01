A barcelonai Futballáriumban órákkal a mérkőzés előtt megjósolták Szoboszlai bombagólját

szeptember 1., hétfő

Egy nem akármilyen történet is kapcsolódik Szoboszlai Dominik nem akármilyen találatához.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az angol Premier League harmadik fordulójának rangadóján, a Liverpool hazai pályán 1-0-ra legyőzte a rivális Arsenal csapatát. A győzelem pikantériája nekünk magyaroknak különösen különleges, ugyanis Szoboszlai Dominik egy nem akármilyen góllal szerezte meg a győzelmet a vörösöknek. Honfitársunk közel 30 méterrel, szabadrúgásból talált be az Arsenal kapujába. Szoboszlai gólja Magyarország miniszterelnökét is lenyűgözte, Orbán Viktor is gratulált a mérkőzés után. De egy másik gratulációt is begyűjtött a találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya, mégpedig kislányától, aki anyukájával nézte végig a helyszínen az összecsapást. Buzsik Borka egy elképesztő cuki fotót tett közzé a közösségi oldalára. 

A Barcelonában található Futballárium üzemeltetője, a szombathelyi Büki Péter Szoboszlai Liverpool-os mezével. Szoboszlai gólja előtt órákkal megjósolta ezt a forgatókönyvet
Szoboszlai gólja videón:

A mérkőzés előtt órákkal megjósolták Szoboszlai bombagólját

A szombathelyi kötődésű Büki Péter Barcelonában él, és a Camp Nou (szerk. Barca stadionja) szomszédságában működteti sport tematikájú bárját, ami a Futballárium nevet viseli. Portálunk többször is írt már a különleges vendéglátóegységről, ahol egyébként a Barcelona legendás játékosának, Andrés Iniestának a borait is forgalmazzák. Történt, hogy Büki Péter vasárnap pontban 11 órakor, tehát több mint hat órával a Liverpool–Arsenal meccs kezdete előtt a következőt írta ki a sportbárja közösségi oldalára:

„Van egy megérzésem! Emlékeztek erre? Nos, most megint van. Mégpedig az, hogy Szobó bombagólt vág az Arsenalnak!” - állt a bejegyzésben.

Nos, aligha férhet kétség afelől, hogy ez bizony bombagól volt, így bekövetkezett az egyébként Haladás-szurkoló Büki Péter jóslata - ismét. A Magyar Nemzet ugyanis cikkében arról ír, hogy egyszer persze bárki beletrafálhat, de a sztori különlegessége, hogy Büki Péter nem először jósolta meg Szoboszlai gólját. Amire ő maga is utal a bejegyzésében, az a korábbi jóslata. 2023. november 19-én reggel írta ki, hogy „az az érzésem, ma Szobó betalál”, és aznap délután a Liverpool középpályása az egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtva, fantasztikus szólógólt lőtt Montenegró ellen a magyar válogatottban, majd még egyet, így nyertünk 3-1-re.

Akkor ugyanazokat a hozzászólásokat kaptam, mint most, hogy adjam meg az ötöslottó nyerőszámait is, meg hasonlók. Idén pedig kint voltam Liverpoolban a Newcastle United elleni meccsen, és akkor meg is fogadtam, hogy Dominik gólt lő, és így is tett. Most is volt egy megérzésem, hát kiírtam.

- árulta el a Magyar Nemzet éreklődésére Büki Péter. 

