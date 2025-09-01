A barcelonai Futballáriumban órákkal a mérkőzés előtt megjósolták Szoboszlai bombagólját

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az angol Premier League harmadik fordulójának rangadóján, a Liverpool hazai pályán 1-0-ra legyőzte a rivális Arsenal csapatát. A győzelem pikantériája nekünk magyaroknak különösen különleges, ugyanis Szoboszlai Dominik egy nem akármilyen góllal szerezte meg a győzelmet a vörösöknek. Honfitársunk közel 30 méterrel, szabadrúgásból talált be az Arsenal kapujába. Szoboszlai gólja Magyarország miniszterelnökét is lenyűgözte, Orbán Viktor is gratulált a mérkőzés után. De egy másik gratulációt is begyűjtött a találkozó után a magyar válogatott csapatkapitánya, mégpedig kislányától, aki anyukájával nézte végig a helyszínen az összecsapást. Buzsik Borka egy elképesztő cuki fotót tett közzé a közösségi oldalára.

A Barcelonában található Futballárium üzemeltetője, a szombathelyi Büki Péter Szoboszlai Liverpool-os mezével. Szoboszlai gólja előtt órákkal megjósolta ezt a forgatókönyvet

Forrás: Facebook/Futballárium

Szoboszlai gólja videón:

A special strike 🍿✨ pic.twitter.com/cDz12e23CF — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2025

A mérkőzés előtt órákkal megjósolták Szoboszlai bombagólját

A szombathelyi kötődésű Büki Péter Barcelonában él, és a Camp Nou (szerk. Barca stadionja) szomszédságában működteti sport tematikájú bárját, ami a Futballárium nevet viseli. Portálunk többször is írt már a különleges vendéglátóegységről, ahol egyébként a Barcelona legendás játékosának, Andrés Iniestának a borait is forgalmazzák. Történt, hogy Büki Péter vasárnap pontban 11 órakor, tehát több mint hat órával a Liverpool–Arsenal meccs kezdete előtt a következőt írta ki a sportbárja közösségi oldalára:

„Van egy megérzésem! Emlékeztek erre? Nos, most megint van. Mégpedig az, hogy Szobó bombagólt vág az Arsenalnak!” - állt a bejegyzésben.

Nos, aligha férhet kétség afelől, hogy ez bizony bombagól volt, így bekövetkezett az egyébként Haladás-szurkoló Büki Péter jóslata - ismét. A Magyar Nemzet ugyanis cikkében arról ír, hogy egyszer persze bárki beletrafálhat, de a sztori különlegessége, hogy Büki Péter nem először jósolta meg Szoboszlai gólját. Amire ő maga is utal a bejegyzésében, az a korábbi jóslata. 2023. november 19-én reggel írta ki, hogy „az az érzésem, ma Szobó betalál”, és aznap délután a Liverpool középpályása az egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtva, fantasztikus szólógólt lőtt Montenegró ellen a magyar válogatottban, majd még egyet, így nyertünk 3-1-re.

Akkor ugyanazokat a hozzászólásokat kaptam, mint most, hogy adjam meg az ötöslottó nyerőszámait is, meg hasonlók. Idén pedig kint voltam Liverpoolban a Newcastle United elleni meccsen, és akkor meg is fogadtam, hogy Dominik gólt lő, és így is tett. Most is volt egy megérzésem, hát kiírtam.

- árulta el a Magyar Nemzet éreklődésére Büki Péter.