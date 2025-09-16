Itt a szőlőszezon, amikor a kertekben és a piacokon roskadoznak a fürtök. Mi lehetne jobb alkalom arra, hogy egy kis napfényt palackba zárjunk, mint most? Borbás Marcsi megmutatta, hogyan készül a legegyszerűbb, mégis tökéletes szőlőszörp, amit bárki könnyedén elkészíthet otthon.

Így készül a tökéletes szőlőszörp Borbás Marcsi szerint

Borbás Marcsi szőlőszörp receptje

Nincs szükség bonyolult hozzávalókra vagy órákig tartó pepecselésre, hiszen a recept rendkívül egyszerű, csak 1 liter kipréselt szőlőlé és 50 dekagramm cukor kell hozzá - nyilván nagyobb mennyiségnél arányosan növeljük a cukor mennyiségét is.

Első lépésként ki kell préselni a szőlő t, majd a levét a héjával együtt egy éjszakán át hűtőben pihentetni. Ez a kis idő adja meg azt a telt ízt, ami a szörp különlegességét adja.

Másnap jöhet a munka oroszlánrésze: a gyümölcs levét alaposan átnyomkodjuk, majd leszűrjük, és a cukorral együtt nagy lángon sziruppá főzzük. Körülbelül húsz-huszonöt perc elegendő ahhoz, hogy a mustos léből illatos, sűrű alap készüljön.

Amíg a szörp fő, érdemes előkészíteni az üvegeket. Egy egyszerű trükköt is megosztott: ha a tisztára mosott üvegeket öt percre a mikróba tesszük, csírátlanítjuk őket, így biztonságosan eláll majd a szörp.

A forró szörpöt ezután azonnal az üvegekbe öntjük, szorosan rácsavarjuk a tetőket, és pár percre fejtetőre állítjuk őket. Végül következik a száraz dunszt: az üvegeket egy dobozba rakjuk, körbepárnázzuk törölközőkkel, letakarjuk, és így hagyjuk teljesen kihűlni.

A végeredmény egy illatos, házi szőlőszörp, amelyet bármikor elővehetünk a kamrából. Szódával vagy egyszerű vízzel felöntve üdítő frissítő, de akár koktélokhoz is remek alap lehet. Minden kortyban ott van a szőlő zamata és az az otthonosság, amit csak egy saját kezűleg készített szörp tud megadni.

