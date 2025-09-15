szeptember 15., hétfő

1 órája

Sztárban Sztár All Stars 2025: megdöbbentően nézett ki a férfi énekes Natalia Oreiro bőrébe bújva - fotó!

Címkék#Natalia Oreiro#Sztárban Sztár All Stars 2025#Kállay-Saunders András

A népszerű műsor vendégzsűrije a tegnapi adásban a világírű Natalia Oriero volt. Meglepő átalakulásnak lehetett tanúja: Horváth Tamás formálta meg a színésznőt a Sztárban Sztár All Stars színpadán.

Natalia Oreiro és Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars 2025 színpadán

Forrás: Horváth Tamás oldala

Fotó: Máté Haticza

Vasárnap folytatódott a Sztárban Sztár All Stars 2025: a vendégzsűriben ott ült a  világhírű Natalia Oreiro! A „Vad angyal” sztárja magyarul is köszöntötte a nézőket és élénken reagált minden produkciókra. Az este egyik legjobb pillanata volt, hogy az egyik versenyzőnek az ő bőrébe kellett bújnia élőben.

Fotó: Máté Haticza / Forrás: Horváth Tamás oldala

Sztárban Sztár All Stars 2025: Natalia Oreiro bőrébe bújt

A vasárnapi élő adás egyik legnagyobb meglepetését Horváth Tamás szolgáltatta, amikor Natalia Oreiróként lépett színpadra. A közönség és a zsűri is dicsérő szavakkal nyilatkozott a produkcióról. Az énekes közösségi oldalán így kommentálta az átalakulást: 

- Köszönöm a szavazatokat, végtelenül hálás a szívem! A kinézetem pusztító volt, elnézést a rémálmokért! Külön élmény volt, hogy a csupaszív Natalia is jót mosolygott a produkciómon!🙏❤️ Megyünk tovább együtt!

Több emlékezetes átalakulás és (néha bizarr) jelmez is volt az adásban; a közönség-szavazatok többször is meglepetést okoztak. A második élő adás után Kozma Orsi, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Muri Enikő hagyták el a versenyt.

 

