Kiderült, jobban keresnek a Sztárban sztár énekesei, mint eddig: nem aprópénz a gázsi

Nemrég zajlott a Sztárban Sztár All Stars sajtótájékoztatója, ahol Völgyi Zsuzsi nyilatkozata kavarta a legnagyobb port, aki az anyagiakra és a korábbi rossz emlékére is kitért. A Romantic egykori énekesnője ugyanis azt találta válaszolni egy kérdésre, hogy most már nem viselné meg, ha elsőként kiesne a versenyből - mint az vele megtörtént korábban a műsorban - különösen azért, mert a mostani gázsija jóval magasabb, mint 11 évvel ezelőtt volt. Zsuzsi válaszát sokan csak viccnek gondolták, de a Story.hu érdeklődésére elmondta, hogy humorosan tette ugyan a megjegyzést, de annak minden szava igaz volt.

Sztárban sztár: Völgyi Zsuzsi most már másképpen élné meg, ha kiesne az első körben, mint 11 évvel ezelőtt

Forrás: MW-archív

Sztárban sztár: Völgyi Zsuzsi ezúttal jó gázsit kap a műsorért

Én nem beszólni akartam, hanem feloldani azt – méghozzá humorosan –, hogy tizenegy évvel ezelőtt én nagyon-nagyon rosszul szerződtem le… Akkor a műsor kedvéért jöttem haza egy hajós munkáról, otthagytam a zenekaromat, tehát felbontottam egy fix három hónapos szerződést. Ráadásul sokkal rosszabb gázsiért vállaltam el a Sztárban Sztárt, mint amit a hajón kerestem volna. És amikor elsőként kiestem, azt éreztem, mintha átment volna rajtam egy gyorsvonat

- fogalmazott Völgyi Zsuzsi.

Mint mondja, korábban több versenytársa is a lelkére kötötte, legközelebb kétszer gondolja meg, milyen szerződést ír alá.

Az idősebb, tapasztaltabb kollégák az öltözőben mondogatták, ’magasabb gázsit kell kérni!’ De nekem valahogy nem ment, hogy önmagamat menedzseljem… Persze azóta eltelt sok év. Túl vagyok jó néhány tárgyaláson, így rutinosabb lettem. Már csakis olyan feltételekkel írok alá, ami nemcsak másoknak jó, hanem nekem is – mosolyodik el. – Illetve észrevettem, amióta a rádióban dolgozom, sokkal tudatosabb és bátrabb lettem. Azt nem mondom, hogy kinyílt a csipám, de jót tett az idő az önbizalmamnak

- mondta az énekesnő.

A Strory.hu teljes cikkét ITT olvashatja!